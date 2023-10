Cygamesは、オンライン展覧会「Cygames展 Artworks VR at 上野の森美術館」を10月4日から11月6日にかけて開催する。

「Cygames展 Artworks VR at 上野の森美術館」は、9月2日から10月3日まで上野の森美術館で開催したゲームに登場するデザインやイラストなどのアートワークを集めた「Cygames展 Artworks」をVR空間で楽しめるオンライン展覧会。実際の会場の雰囲気や展示物をPCやタブレット、スマートフォンからいつでも自由に閲覧できる。ただし、「Cygames展 Artworks」会場内で撮影が禁止されていた展示物は閲覧できない。

また、「Cygames展 Artworks」の会場で販売していた各種グッズを10月4日からサイゲームスの公式オンラインショップ「CyStore」で販売する。

© Cygames, Inc.

© CyDesignation, Inc.

© Cygames, Inc. / Citail Inc.

© Nintendo / Cygames

THE IDOLM@STER™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.