『ヘイ・デイ』『クラッシュ・オブ・クラン(クラクラ)』『ブーム・ビーチ』『クラッシュ・ロワイヤル(クラロワ)』『ブロスタ』などを展開するSupercellは、モバイル向けの新タイトル『スクワッド・バスターズ』を2024年5月29日にリリースした。

『スクワッド・バスターズ』は、Supercellの過去作品から看板キャラクターたちが大集結するゲームで、最大10人によるマルチプレイ対戦が可能。チームを組んだプレイヤーたちが、4分間のバトルでエメラルドを巡ってライバルたちと激しくぶつかり合う。事前登録数は4,000万人を達成している。

Life's more fun when you SQUAD UP! #SquadBusters