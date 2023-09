Phoenixxは、『Survival Quiz CITY おまつり編』(Steam / Switch)を2023年10月12日に配信する。基本プレイ無料。

『Survival Quiz CITY おまつり編』は、オンラインで最大20人まで同時に楽しめるクイズアクションゲーム。みんなでクイズに挑戦し、クイズの結果で「勝ち組」と「負け組」に分かれてステージを進む。勝ち組は、負け組を一方的に武器で攻撃し、負け組は、勝ち組からの攻撃を避けながらゴールを目指す。

クロスプレイに対応するほか、botがマッチの参加人数を補うといったアップデートを実施。2022年3月にSteamで発売された『Survival Quiz CITY』の基本ゲーム軸はそのままに、さまざまなテーマでのイベント開催やゲームと公式ファンサイトを連携して楽しめる企画などを展開する。

新たに公開されたPV

©Bandai Namco Studios Inc.

Published by Phoenixx Inc.