2023年5月には、鮮やかな青が印象的な数量限定モデル「IQOS ILUMA WE 2023 モデル」が登場。左から、IQOS イルマ WE 2023 モデル、IQOS イルマ プライム WE 2023 モデル、IQOS イルマ ワン WE 2023 モデル