フィリップ モリス ジャパンは5月16日、加熱式たばこデバイスの新製品として、「IQOS ILUMA」シリーズの数量限定モデル「IQOS ILUMA WE(アイコス イルマ ウィー) 2023 モデル」(以下、ILUMA WE 2023 モデル)を発表しました。鮮やかなターコイズの本体となり、IQOS イルマとIQOS イルマ プライムにはカラフルな波模様を配したデザインです。

鮮やかな波模様が印象的な数量限定モデル「IQOS ILUMA WE 2023 モデル」が登場しました

ILUMA WE 2023 モデルは5月30日に、IQOSオンラインストア、全国8カ所のIQOSストアやIQOSショップ、IQOSコーナーなどで発売。6月27日からは主要コンビニエンスストアや一部たばこ取扱店で順次発売します。

価格は、IQOS イルマ プライム WE 2023 モデルが9,980円、IQOS イルマ WE 2023 モデルが6,980円、IQOS イルマ ワン WE 2023 モデルが3,980円。いずれも通常モデルと同額です。

左から、IQOS イルマ WE 2023 モデル、IQOS イルマ プライム WE 2023 モデル、IQOS イルマ ワン WE 2023 モデル

鮮やかな模様に込められたブランドメッセージ

IQOSイルマシリーズは、数量限定モデルとしてこれまで「IQOS ILUMA NEON」3製品と、「IQOS ILUMA OASIS」3製品(どちらもIQOS イルマ、IQOS イルマ プライム、IQOS イルマ ワンをラインナップ)を展開してきました。

IQOS イルマ オアシス モデル。左からIQOS イルマ プライム オアシス、IQOS イルマ オアシス、IQOS イルマ ワン オアシス

IQOS イルマ ネオン モデル。左からIQOS イルマ ワン ネオン、IQOS イルマ ネオン、IQOS イルマ プライム ネオン

ILUMA WE 2023 モデルは、IQOS ILUMA OASISにも採用した、ラップカバーやドアカバーへ模様を配したデザインを継承。今回はカラフルな波模様を描きました。この色とりどりの波模様には、「ともに、前へと進もう。」(TOGETHER. FORWARD.)というIQOSブランドメッセージと、紙巻きたばこからIQOSに切り替えたユーザーの決断を称賛する思いが込められています。

IQOS イルマ WE 2023 モデルはドアカバーに模様

IQOS イルマ プライム WE 2023 モデルはラップカバーに模様を配置

IQOS イルマ プライム WE 2023 モデルのチャージャー(充電器)表面には、弾力のあるラップカバー

IQOS イルマ WE 2023 モデルは、IQOS イルマ プライム WE 2023 モデルより本体の光沢が抑えめで、“サラッと”した感触です

ホルダーも同色を採用





ホルダーのスティックを差し込む部分の周辺はデティールが異なります。IQOS イルマ WE 2023 モデル(左)は平面なのに対し、IQOS イルマ プライム WE 2023 モデル(右)は小さな凹凸があります

もうひとつのIQOS イルマ ワン WE 2023 モデルは、ほかの2機種と違ってチャージャーとホルダーが一体型でアクセサリー類を同梱しないため、模様が施されていません。その代わり、IQOS イルマ プライム WE 2023 モデルに似た光沢あるターコイズを採用し、限定モデルとして位置づけています。

IQOS イルマ プライム WE 2023 モデル同様、光沢あるカラーリング

スライド式キャップとふち、下部のラバーには異なるカラーを採用

なお、今回の限定モデルILUMA WE 2023 モデルの製品名には“2023 モデル”と入っています。これまでの限定モデル「IQOS イルマ OASIS」「IQOS イルマ NEON」にはなかったことです。

これには、ブランドメッセージを一時的にではなく、今後も継続して伝えていきたいという想いがあるとのこと。2024年モデルなど具体的な次のモデルが決まっているわけではありませんが、市場動向やユーザーのニーズを踏まえた上で、同様のテーマを持つ製品の展開は今後可能性として十分にあり得るといいます。

パッケージは3製品並べると1つの波模様が完成する仕組み

「煙の出ない製品」が順調に推移

フィリップ モリス インターナショナル(PMI)は、全世界に約2,580万人のIQOSユーザーを抱えています(2023年3月末時点)。この数値は、2022年第1四半期と比べて約310万人の増加となり、今後の目標に対して順調に推移しているとのこと。

フィリップ モリス ジャパンのポートフォリオ マネージャー、村上彰啓氏

中でも、紙巻きたばこからIQOSを含むPMIの「煙の出ない製品」群へ完全に切り替えた人は約1,850万人となり、「煙の出ない製品」による純収益は全体収益の約35%に達しました。

世界・日本ともにIQOSユーザーが順調に増加

たばこ専用スティック製品の市場シェアも拡大しています

また、日本における「煙の出ない製品」群による純収益の割合は既に50%を突破。世界から見ても高い水準をクリアしており、村上氏は順調な拡大をアピールしました。PMIは、今後も紙巻きたばこからの移行を推進していく考えです。

発売に伴ったキャンペーン・イベントが続々登場

今回のILUMA WE 2023 モデルの発売を記念して、IQOSストア(8店舗)にてILUMA WEの世界観を表現したディスプレイが展開されます。また、会員サービス「IQOSPHERE(アイコスフィア)」会員限定での投稿コンテストや抽選キャンペーン、IQOSストア(名古屋店を除く)でのオリジナルスイーツ「カラフル マカロン」提供などキャンペーンやイベントも多数開催。

2023年5月16日~5月29日の期間中にIQOS イルマ WE 2023 モデル、IQOS イルマ プライム WE 2023 モデルの先行販売をIQOSPHERE会員限定で実施

2023年5月30日~7月10日には、IQOSPHEREコンテンツを通じて獲得したコインズを使って応募する抽選プログラムと、コインズと対象製品を交換するプログラムも開催

IQOSPHERE会員限定の参加型コンテンツやさまざまな特典も用意

ILUMA WEの発売に伴い、名古屋店を除く7店舗では、IQOSPHERE会員と20歳以上の同伴者に、個性が光る5種類の味わいのオリジナルスイーツ「カラフル マカロン」を提供

2023年5月19日から毎週金曜日(全4回)には、名古屋店を除く7店舗のIQOSストアにて「WE Friday Night Lounge」を開催。オリジナルカクテル・モクテルや料理などを提供する予定