ハイネケンが「ゲーミング冷蔵庫」発表、パソコンとビールを同時冷却できてしまう

ビールブランドのハイネケンは、ビール用冷蔵庫とPCが一体化となったゲーミング冷蔵庫「TH3 G4M1NG FR1DG3」を発表した。PCとビールを同時に冷せる優れもの(?)だ。なお、ブラジルでのみ取り扱われる。ネット上では「おもしろい」「欲しい」などと話題となっている。

「TH3 G4M1NG FR1DG3」は、ハイネケンのボトルを数本入れるのにちょうどいい大きさの冷蔵庫を内蔵したPCで、PCとビールなどのボトルを同時に冷やせる、まさに「ゲーミング冷蔵庫」と呼ぶにふさわしい商品だ。通常、PC部品の過熱を防ぐために使用される冷凍システムを、ビール用のボトルなどが入る特別なスペースにカスタマイズしているのだとか。PCとビールを同時冷やせるので、PCでゲームを快適にプレイしながら、同時に冷たいビールを飲むことができるのだ。

<動画>ハイネケンさん何しちゃってるんですか?

同商品は、ブラジル国内のゲーマーをターゲットに、今年3月に開始した「Not All Nights Out are Out」プロジェクトの一環として制作されたもので、ブラジルのLePub Brazil社と、イタリアのLePub Milan社という広告代理店が手がけたそうだ。近日開催される同国内のゲーム大会にて、優勝チームへプレゼントされる予定とのこと。

「TH3 G4M1NG FR1DG3」は、ブラジル国内限定のキャンペーン商品のため、残念ながら日本で取り扱われることはない。快適なゲーム体験と、冷えたビールを同時に楽しめるゲーマーにとって理想ともいえる商品が、ブラジル国外でも手に入る日は来ることを願いたい。もしくは、ビール党のジサカーなら、いっそ自作してしまうのもいいかもしれない。

ネット上では「おもしろい商品」「面白いけど冷蔵庫+PCの排熱で部屋が爆熱になりそうだなw」「なんでも『ゲーミング』にしたら良いと思うな……欲しい❤️」「実用性はなさそう」などの声が寄せられた。