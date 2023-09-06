Radeon RX 7700 XT＆7800 XTを試す - 対GeForce RTXの有望株、価格次第で競り勝つ？

既報の通りRadeon RX 7700 XT&7800 XTが全世界で9月6日から発売になる(日本での発売開始は9月8日の午前11時)。まだ原稿執筆時点でも日本での販売価格が判明していないが、Radeon RX 7800 XTで$499、Radeon RX 7700 XTが$449となかなか意欲的な価格である。先の記事でも書いたが、競合とされるeForce RTX 4070が$599、GeForce RTX 4060 Tiが$396(8GB)ないし$499(16GB)ということで、価格競争力はそれなりにありそうである。問題は性能、ということで早速確認して行きたいと思う。
評価機材
今回Radeon RX 7800 XTはAMDのReference品が届いた(Photo01～12)。一方Radeon RX 7700 XTについてはASRockのChallenger Radeon RX 7700 XT OC Edition(Photo13～23)を今回は利用した。
比較対象として今回はRadeon RX 6800 XTのReferenceの他、Radeon RX 7600搭載のASUS Dual Radeon RX 7600 OC Edition(Photo24～32)及びGeForce RTX 4070搭載のASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 12GB GDDR6X OC Edition(Photo33～41)をそれぞれ借用した。
その他のテスト環境は表1の通りである。製品グレードで言えばRadeon RX 7600のみが1080P Gaming向けで、その他が概ね1440P Gaming向けという感じになっている訳だが、今のラインナップだとRadeon RX 7700 XTの下がRadeon RX 7600になっているので、その性能差がどの程度あるのかの確認のために今回採用した。逆にGeForce RTX 4060 Tiが無いのは筆者の手配のミスであるが、時間の関係もあって今回はこのままとさせていただく。
|■表1
|CPU
|Ryzen 7 7700X
|M/B
|ASUS TUF Gaming X670E-PLUS
|BIOS
|Version 1636
|Memory
|Corsair emgeance CMK32GX5M2D6000Z36
(DDR5-5600 CL48)
|Video
|・AMD Radeon RX 6800 XT Reference
・ASUS Dual Radeon RX 7600 OC Edition
|・ASRock Challenger Radeon RX 7700 XT
・AMD Radeon RX 7800 XT Reference
|・ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070
|Driver
|Radeon Software Adrenalin Edition 23.8.1 WHQL
|Radeon Software Adrenalin Edition 23.20.01.05 β4
|GeForce Driver 573.13 DHC WHQL
|Storage
|Seagate FireCuda 520 512GB(M.2/PCIe 4.0 x4) (Boot)
WD WD20EARS 2TB(SATA 3.0)(Data)
|OS
|Windows 11 Pro 日本語版 22H2 Build 22621.2134
グラフ中の表記は
RX 6800 XT：AMD Radeon RX 6800 XT Reference
RX 7600 ：ASUS Dual Radeon RX 7600 OC Edition
RX 7700 XT：ASRock Challenger Radeon RX 7700 XT
RX 7800 XT：AMD Radeon RX 7800 XT Reference
RTX 4070 ：ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070
となっている。また解像度表記も何時もの通り
2K ：1920×1080pixel
2.5K：2560×1440pixel
3K ：3200×1800pixel
4K ：3840×2160pixel
としている。
またゲームに関しては、DirectX Ray Tracingは基本無効(無効化できないものはそのまま)としており、またFSRやDLSS/XeSSなどのSuper Samplingも全て無効の状態で比較を行っている。
◆3DMark v2.27.8160(グラフ1～3)
3DMark v2.27.8160
UL Benchmarks
https://benchmarks.ul.com/3dmark
今回は同一CPUなので、Physics/CPU Benchmarkを比較しても仕方ない(実際データは取ったがほぼ同一)ということで割愛し、3DMark/Graphics/Combinedだけを。グラフ1が3DMark Scoreであるが、ラフに言えば
- Radeon RX 7800 XT: GeForce RTX 4070とほぼ同等、Radeon RX 6800 XTよりも少し上
- Radeon RX 7700 XT: Radeon RX 7600とは比較にならないが、Radeon RX 7800 XTには結構明確な差がある
という感じだ。これはGraphics Test(グラフ2)でも共通で、フレームレートがそれだけハッキリ違うという事である。Combined Test(グラフ3)も概ねGraphics Testの結果を反映した格好になっており、Radeon RX 7800 XTは負荷が低い(2K)とGeForce RTX 4070にやや劣るが、Extreme(2.5K)/Ultra(4K)だと最高速だったりするあたりは両者のアーキテクチャの違いがこういう所に出てくるのだな、と感じる。