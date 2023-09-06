Radeon RX 7700 XT＆7800 XTを試す - 対GeForce RTXの有望株、価格次第で競り勝つ？

既報の通りRadeon RX 7700 XT&7800 XTが全世界で9月6日から発売になる(日本での発売開始は9月8日の午前11時)。まだ原稿執筆時点でも日本での販売価格が判明していないが、Radeon RX 7800 XTで$499、Radeon RX 7700 XTが$449となかなか意欲的な価格である。先の記事でも書いたが、競合とされるeForce RTX 4070が$599、GeForce RTX 4060 Tiが$396(8GB)ないし$499(16GB)ということで、価格競争力はそれなりにありそうである。問題は性能、ということで早速確認して行きたいと思う。

評価機材

今回Radeon RX 7800 XTはAMDのReference品が届いた(Photo01～12)。一方Radeon RX 7700 XTについてはASRockのChallenger Radeon RX 7700 XT OC Edition(Photo13～23)を今回は利用した。

比較対象として今回はRadeon RX 6800 XTのReferenceの他、Radeon RX 7600搭載のASUS Dual Radeon RX 7600 OC Edition(Photo24～32)及びGeForce RTX 4070搭載のASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 12GB GDDR6X OC Edition(Photo33～41)をそれぞれ借用した。

Photo05: それなりに質量感はあるが、Radeon RX 7900 XT/XTXに比べると一回り小さい。ちなみに寸法は265mm×106mm×50mm、重量は1501.6g(いずれも実測値)で、実際重い。

Photo11: 3840 Shaderなので60CU相当。動作周波数は スペック通り。

Photo12: Power Limitは-10%～15%なので、234W～302Wの範囲で可変可能ということになる。Base Clockは1603MHzと意外に結構低め。

Photo14: 一見Radeon RX 7800 XTよりコンパクトに見えるが、単に横長がもう少しずんぐりした事に起因する。実際外寸は263mm×123mm×54mm(実測値)で、むしろRadeon RX 7800 XTよりも大きい。

Photo17: 後方はこんな感じ。Radeon RX 7800 XTほど凝ってはいないが、省いたデザインの分軽くなっていると思えば、これは許容範囲。

Photo20: 出力配置はRadeon RX 7800 XTと同じだが、このスリットは単なるデザインなのか、何か意味があるのか。

Photo22: スペックと比較するとGame Clockを2171MHz→2226MHzに、Boost Clockを2544MHz→2584MHzに、それぞれ40MHz程度引き上げしている。

Photo23: Base Clockはこちらも1603MHzで、これはNavi 32のデフォルトだろうか。Power Limitは同じく-10%～+15%なので221W～282Wの範囲で可変ということになる。

Photo36: 完全に3slot厚。寸法は298mm×124mm×62mmで、正直かなりデカい。にも拘わらず重量は1195.9gと、Radeon RX 7800 XT Referenceより軽く、サイズの大きさと相まって持つと「あれ？」となる。

Photo40: ブラケットから大きくはみ出すシャーシが威圧感すら感じる。出力の並びはRadeon RX 7600と同じく。

その他のテスト環境は表1の通りである。製品グレードで言えばRadeon RX 7600のみが1080P Gaming向けで、その他が概ね1440P Gaming向けという感じになっている訳だが、今のラインナップだとRadeon RX 7700 XTの下がRadeon RX 7600になっているので、その性能差がどの程度あるのかの確認のために今回採用した。逆にGeForce RTX 4060 Tiが無いのは筆者の手配のミスであるが、時間の関係もあって今回はこのままとさせていただく。

■表1 CPU Ryzen 7 7700X M/B ASUS TUF Gaming X670E-PLUS BIOS Version 1636 Memory Corsair emgeance CMK32GX5M2D6000Z36

(DDR5-5600 CL48) Video ・AMD Radeon RX 6800 XT Reference

・ASUS Dual Radeon RX 7600 OC Edition ・ASRock Challenger Radeon RX 7700 XT

・AMD Radeon RX 7800 XT Reference ・ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Driver Radeon Software Adrenalin Edition 23.8.1 WHQL Radeon Software Adrenalin Edition 23.20.01.05 β4 GeForce Driver 573.13 DHC WHQL Storage Seagate FireCuda 520 512GB(M.2/PCIe 4.0 x4) (Boot)

WD WD20EARS 2TB(SATA 3.0)(Data) OS Windows 11 Pro 日本語版 22H2 Build 22621.2134

グラフ中の表記は

RX 6800 XT：AMD Radeon RX 6800 XT Reference

RX 7600 ：ASUS Dual Radeon RX 7600 OC Edition

RX 7700 XT：ASRock Challenger Radeon RX 7700 XT

RX 7800 XT：AMD Radeon RX 7800 XT Reference

RTX 4070 ：ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070

となっている。また解像度表記も何時もの通り

2K ：1920×1080pixel

2.5K：2560×1440pixel

3K ：3200×1800pixel

4K ：3840×2160pixel

としている。

またゲームに関しては、DirectX Ray Tracingは基本無効(無効化できないものはそのまま)としており、またFSRやDLSS/XeSSなどのSuper Samplingも全て無効の状態で比較を行っている。

◆3DMark v2.27.8160(グラフ1～3)

3DMark v2.27.8160

UL Benchmarks

https://benchmarks.ul.com/3dmark

グラフ1

グラフ2

グラフ3

今回は同一CPUなので、Physics/CPU Benchmarkを比較しても仕方ない(実際データは取ったがほぼ同一)ということで割愛し、3DMark/Graphics/Combinedだけを。グラフ1が3DMark Scoreであるが、ラフに言えば

Radeon RX 7800 XT: GeForce RTX 4070とほぼ同等、Radeon RX 6800 XTよりも少し上

Radeon RX 7700 XT: Radeon RX 7600とは比較にならないが、Radeon RX 7800 XTには結構明確な差がある

という感じだ。これはGraphics Test(グラフ2)でも共通で、フレームレートがそれだけハッキリ違うという事である。Combined Test(グラフ3)も概ねGraphics Testの結果を反映した格好になっており、Radeon RX 7800 XTは負荷が低い(2K)とGeForce RTX 4070にやや劣るが、Extreme(2.5K)/Ultra(4K)だと最高速だったりするあたりは両者のアーキテクチャの違いがこういう所に出てくるのだな、と感じる。