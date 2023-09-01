9月1日9時から始まった「Amazon季節先取りセール」で、PFUの小型キーボード「Happy Hacking Keyboard」（HHKB）やREALFORCEシリーズの「PFU Limited Edition」がセール対象となっています。HHKBは墨モデルが2,000円引き、REALFORCEは最大10,050円引きで購入できます。セールは9月4日いっぱいまで。

  • 「Amazon季節先取りセール」で、HHKBやREALFORCEがセールの対象になっている

セール対象のキーボードは以下の通り。いずれも、販売元が「PFUダイレクト」となっている商品がセール対象となります。

Happy Hacking Keyboard Professional HYBRID Type-S

  • PFU HHKB Professional Type-S 英語配列/墨 PD-KB800BS
  • PFU HHKB Professional Type-S 無刻印(英語配列)/墨 PD-KB800BNS
  • PFU HHKB Professional Type-S 日本語配列/墨 PD-KB820BS
  • セール価格：34,850円（通常価格から2,000円引き）

Happy Hacking Keyboard Professional HYBRID

  • PFU HHKB Professional HYBRID 英語配列/墨 PD-KB800B
  • PFU HHKB Professional HYBRID 無刻印(英語配列)/墨 PD-KB800BN
  • PFU HHKB Professional HYBRID 日本語配列/墨 PD-KB820B
  • セール価格：29,900円（通常価格から2,000円引き）

Happy Hacking Keyboard Professional Classic

  • PFU HHKB Professional Classic 英語配列/墨 PD-KB401B
  • セール価格：24,950円（通常価格から2,000円引き）

REALFORCE for Mac「PFU Limited Edition」

  • REALFORCE for Mac テンキーレス「PFU Limited Edition」英語配列／ブラック R2TLSA-US4M-BK
  • REALFORCE for Mac テンキーレス「PFU Limited Edition」日本語配列／ブラック R2TLSA-JP4M-BK
  • REALFORCE for Mac フルキーボード「PFU Limited Edition」英語配列／スーパーホワイト R2SA-US4M-WH
  • REALFORCE for Mac フルキーボード「PFU Limited Edition」英語配列／ブラック R2SA-US4M-BK
  • セール価格：21,300円（通常価格から10,050円引き）※フルキーボードモデルは価格が異なる

REALFORCE「PFU Limited Edition」とオプション品のセット

  • 「REALFORCE for Mac「PFU Limited Edition」」と「キーボードルーフやウッドパームレスト」のセットを特価で販売
  • セール価格：25,000円