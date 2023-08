バンダイナムコエンターテインメントは、「東京ゲームショウ2023」(TGS2023)の出展内容を発表した。

テーマは『Connect with Fans』。「リアルでつながる」「オンラインでつながる」「デジタルでつながる」という3つの『つながる』の施策を展開する。

「リアルでつながる」では、ゲームの世界観を再現したフォトブースや、試遊など7タイトルを出展する。

試遊タイトルは以下の通り。事前予約制で、応募者多数の場合は抽選を行う。

『鉄拳8』

『SAND LAND』

『SYNDUALITY Echo of Ada』

『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』



スペシャルステージでは、以下のタイトルについて企画を展開する。

『アイドルマスター シャイニーカラーズ』※観覧は事前予約抽選制

『鉄拳8』

『SAND LAND』

『SYNDUALITY』

『ソードアート・オンライン』

『BLUE PROTOCOL』

『僕のヒーローアカデミア ULTRA RUMBLE』



また、以下のタイトルのフォトブースを用意する。

『鉄拳8』

『SAND LAND』

『SYNDUALITY』

『BLUE PROTOCOL』

『僕のヒーローアカデミア ULTRA RUMBLE』など



「オンラインでつながる」では、「アイドルマスター」シリーズのキャラクターである「アイドルマスター シャイニーカラーズ」の大崎甜花、小宮果穂、浅倉透をアンバサダーに置き、「#好きでつながる!30時間バンダイナムコTV inTGS2023」を配信。スペシャルサポーターとして「PROJECT IM@S vα-liv(ヴイアライヴ) 」のアイドル候補生たちも参戦し、番組中にさまざまなゲームのチャレンジ企画に挑戦する。

番組では、リアル会場の閉場後にも、『Tales of ARISE』2nd Anniversary スペシャル配信や、RTA(Real Time Attack)企画などを展開。RTAイベントでは、「RTA in Japan」協力のもと、『Tales of ARISE』『みんな大好き塊魂アンコール+ 王様プチメモリー』『風のクロノア1&2 アンコール』の3タイトルをプレイする。

「デジタルでつながる」では、ファンとSNSを通して「#好きでつながる」施策を実施。ハッシュタグ「#好きでつながる」をつけてX(旧:Twitter)への投稿や、「#好きでつながる」がついた投稿をリプライやリポスト(リツイート)をすることでもらえるポイントを貯め、ポイントを消費して豪華商品や一部ステージの優先観覧権の抽選に応募したり、プレゼントと交換をしたりできる。

バンダイナムコ製品に関すること、TGS2023への意気込み、イラスト、コスプレ画像など、ハッシュタグをつけて投稿すると、リアル会場の大型モニターや、配信番組で紹介される可能性があるという。期間は8月29日から9月24日23時59分までの予定だ。