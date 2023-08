カプコンは、2023年9月21日から9月24日まで幕張メッセで開催される「東京ゲームショウ2023(TGS2023)」にて、リアル会場でブースを出展するほか、オンライン番組配信を実施する。

第1弾として、リアル会場の出展タイトル情報とオンライン番組の概要を公開。リアル会場に出展するタイトルは以下の通り。

PlayStation VR2版『バイオハザード RE:4 VRモード』

『逆転裁判456 王泥喜セレクション』

『ストリートファイター6』

『エグゾプライマル』

『モンスターハンターNow』

東京マルイ×『バイオハザード』コラボ「シューティングレンジ」



また、オンライン番組は、2023年9月21日23時から放送。時間は約50分を予定する。そのほか、「東京ゲームショウ2023」を記念して、今年もイーカプコンのスペシャルストアがオープン。期間中は対象商品のポイントが2倍になるキャンペーンも実施される。

