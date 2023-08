Everypixel Journalは、これまでに主要な画像生成系AIが生成した画像の枚数を調査。その結果、画像生成系AIが登場してからの1年間で、すでに150億枚以上の画像が生成されていることが判明したという。この枚数は、人間の写真家たちが150年間かけて撮影した写真の枚数に匹敵するのだとか。ネットでは「AIすごすぎ」「人類の歴史超えちゃいそう」などと話題となっている。

Everypixel Journalによると「DALLE-2」や「Midjourney」、「Stable Diffusion」、「Adobe Firefly」といった主要な画像生成系AIを通じて、これまでに合計で150億枚以上の画像が生成されたと推定。想像がつきにくい莫大な数だが、これは最初の写真が撮影された1826年から1975年までの150年の間に、写真家たちが撮影した写真の枚数とほぼ同等だという。また、Instagramに投稿されている画像数の3分の1にも相当するそうだ。

15+ billion images created with text-to-image algorithms since last year.

80% of the images (i.e. 12.590 billion) were created using models based on Stable Diffusion, which is open source 🫢 pic.twitter.com/dARpnbdqAR