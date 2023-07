ゾタック日本は7月25日、映画「スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース(原題:SPIDER-MAN: Across the Spider-Verse)」の公開を記念し、限定グッズを同梱したグラフィックスカード「ZOTAC GAMING GeForce RTX 4060 Ti 16GB AMP SPIDER-MAN: Across the Spider-Verse Bundle」を発表した。7月28日より発売する。価格はオープン。

今回発売するのは、16GBのGDDR6メモリを搭載しパワーアップしたNVIDIA GeForce RTX 4060 Ti搭載のグラフィックスカード。「スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース」の限定グッズを複数同梱するモデルとなる。

限定グッズのオリジナルバンドルグッズ(非売品)は、マグネット式バックプレート、ファンエンブレム、デカールステッカー、トートバッグなどで構成。これらを使うことで、グラフィックスカードの外観をカスタマイズ可能だ。

NVIDIA GeForce RTX 4060 Tiは16GBビデオメモリ搭載の最新モデルで、ゲーミング用途やクリエイター用途で高いパフォーマンスを発揮。冷却ファンは90mm×2基構成で、グループごとに冷却ファンをコントロールする「Active Fan Control」、GPUの温度を監視しアイドル時にファンの回転を停止する「FREEZE FAN STOP」などをサポートする。背面にはメタルプレートを備え、基板のたわみを防止するとともに直接ファンの風が当たることから冷却にも貢献する。主な仕様は以下の通り。