メディア・インテグレーションは、2023年3月以来販売が停止されていた以Wavesのバンドル・アップグレードの提供を再開。2023年8月15日までの期間限定で特別価格にて提供を行うプロモーションを実施している。
以Wavesは今年3月、プラグインサブスクリプション「Waves Creative Access」の提供に伴い、永続ライセンスおよびWUPの販売終了を告知したが、ユーザーからの猛反対に遭い、翌々日には告知を撤回。販売再開がアナウンスされた。前述の販売終了の告知と同時にバンドル・アップグレードの販売も終了となっていたが、この度、販売を再開。これに併せて日本限定で特別価格にて提供を行うプロモーションを実施する運びとなった。
用意されるバンドル・アップグレードとプロモーション価格は以下の通り。
- GoldからPlatinumへ：18,425円（通常価格145,750円）
- GoldからDiamondへ：25,025円（通常価格267,190円）
- PlatinumからDiamondへ：11,550円（通常価格121,440円）
- GoldからHorizonへ：35,475円（通常価格388,630円）
- PlatinumからHorizonへ：22,275円（通常価格242,880円）
- HorizonからMercuryへ：120,725円（通常価格437,250円）
- DiamondからMercuryへ：154,275円（通常価格558,690円）
- PlatinumからMercuryへ：187,825円（通常価格680,130円）
- Platinum from Gold + RenMaxx：15,125円（通常価格66,240円）
- Gold + RenMaxx from Gold：5,775円（通常価格22,100円）
- Mercury + SCC from Mercury+SSL 4000：12,650円（通常価格14,000円）
- Mercury + SCC from Mercury：13,750円（通常価格71,800円）
- Gold from Power Pack：17,050円（通常価格66,000円）
- Gold Upgrade from Silver：5,775円（通常価格44,200円）