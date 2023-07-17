メディア・インテグレーションは、2023年3月以来販売が停止されていた以Wavesのバンドル・アップグレードの提供を再開。2023年8月15日までの期間限定で特別価格にて提供を行うプロモーションを実施している。

バンドル・アップグレード復活を記念したプロモーションを実施

以Wavesは今年3月、プラグインサブスクリプション「Waves Creative Access」の提供に伴い、永続ライセンスおよびWUPの販売終了を告知したが、ユーザーからの猛反対に遭い、翌々日には告知を撤回。販売再開がアナウンスされた。前述の販売終了の告知と同時にバンドル・アップグレードの販売も終了となっていたが、この度、販売を再開。これに併せて日本限定で特別価格にて提供を行うプロモーションを実施する運びとなった。

用意されるバンドル・アップグレードとプロモーション価格は以下の通り。