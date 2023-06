ユービーアイソフトは、Lucasfilm Games との協力によって開発中の『Star Wars Outlaws』のゲームプレイ映像を、オンラインイベント「Ubisoft Forward」で初公開した。プラットフォームはPlayStation 5(PS5)、Xbox Series X|S、Windows PC(Ubisoft Connect)。2024年の発売を予定する。

『Star Wars Outlaws』は、「スター・ウォーズ」では初のオープンワールドを採用したアクションアドベンチャーゲーム。『スター・ウォーズ エピソード5/帝国の逆襲』と『スター・ウォーズ エピソード6/ジェダイの帰還』の中間にあたる時期の銀河系を舞台とするオリジナルストーリーが展開される。

主人公のずる賢い悪党ケイ・ヴェスと相棒ニックスは、惑星アキヴァの湿ったジャングルからトーシャーラの風吹くサバンナと、「スター・ウォーズ」でおなじみの惑星からゲームで登場する新たな惑星まで、銀河系中を探索。賑やかな都市やカンティーナを訪れたり、広大な土地をスピーダーで駆け抜けたり、宇宙の荒野を宇宙船トレイルブレイザーで進んだりできるほか、トレイルブレイザーを操縦して、帝国などの敵とスリルのあるドッグファイトが楽しめる。

公開されたゲームプレイ映像は約10分。スピーダーに乗ってフィールド上でチェイスしたり、敵から隠れながら建物内を移動したり、ブラスターによる銃撃戦を繰り広げたりといったシーンが描かれていた。

Star Wars Outlaws: 公式ゲームプレイ解説動画 | Ubisoft Forward

