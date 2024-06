最近オンラインゲームにハマり、暇を見つけてはお気に入りのタイトルをプレイしているマイナビニューススタッフのNくん。ゲーム実況でストリーマーが解説している動画を見て楽しむうちに、もっといろんなゲームを遊びたいと思い、ボーナス支給時期ということも相まってゲーミングPCの購入を決めました。

しかし、一口にゲーミングPCといっても、その種類はさまざま。スペックも価格もピンキリで、どんな製品を選べばいいのかよく分かりません……。

「そんなときは詳しい人に聞くのがいちばん!」ということで、コスパのよいゲーミングPCを豊富に取り揃えている「パソコン工房(ユニットコム)」のスタッフさんに相談してみることに。ここでは、そのアドバイスをもとにNくんが理想の1台を手に入れるまでをまるっとご紹介します!

ゲーム初心者におすすめ! ゲーム性能に優れたコスパ抜群の2モデル

好きなストリーマーさんが使っていたこともありゲーミングPCを買おうと思いましたが、一般的なPCとの違いさえよく分かっていないゲーミングPC初心者のNくん。そんなところも含め、さっそくパソコン工房のスタッフさんに質問してみることにしました。

ゲーミングPCを買おうと思っているんですけど、どう選べばいいのか分からなくて……。そもそも、普通のPCとは何が違うのでしょうか?

ゲーミングPCは、簡単に言うと“ゲームプレイに特化した性能”を備えたPCのこと。ゲームの3D映像を描画するにはパワーが必要なので、一般的なPCに比べて高性能なパーツが採用されていたり、本体が熱くなりやすいため冷却性能が優れていることが多いんですよ。

正直、普通のPCを仕事などで使っていて性能に不満を感じたことってあまりないんですが、ゲームだとそんなに差が出るものなんですか?

確かに最近のPCは高性能ですよね。でもゲームによってはかなり差が出る場合があります。映像がカクカクして動作が不安定になったり、頻繁に遅延が発生したり。一瞬の操作が勝ち負けにつながるアクション系ゲームだと致命的ですよね。

遅延でタイミングがずれて攻撃が当たらなかったら悲しいですね……。

データ処理速度に影響するCPUは、一般的なPCでも高性能なものを採用しているケースもあります。しかしゲーミングPCではとくに、映像の描画処理に特化したグラフィックボードという専用パーツが、高性能なものを搭載していることが多いんです。グラフィックボードの性能が高いと、一般のPCだと映像がカクカクしてしまうような場面でも滑らかに表現できるんですよ。

なるほど! CPUだけじゃなく、グラフィックボードの性能も重要なんですね。

ちなみに、NさんはゲーミングPCを買ったら「こんなゲームをプレイしたい!」などのご希望はございますか?

FPSやRPGが好きで、スマホや家庭用ゲーム機でもよくプレイしているのでPCでも楽しみたいですね。レースやアドベンチャー系も遊びたい! ほかにもジャンルを問わずいろいろプレイしてみたいですね。ただ、費用はできるだけ抑えたいのですが……。

承知しました。それでは、Nさんのご要望に合いそうな製品をふたつピックアップして、それぞれの特徴をご紹介しますね。

デザインとコスパを重視するライトゲーマーにおすすめな「LEVELθ」

デザインとコスパを重視するライトゲーマーにおすすめな……

LEVELθを今すぐチェック!

「LEVELθ(レベル シータ)」は、PCゲーム初心者から買い替えを検討中の経験者まで、幅広いユーザーにおすすめできるゲーミングPCです。ゲームを楽しむのに十分な性能を搭載しながら、リーズナブルな価格を実現しているのが大きな特徴。 高級感のあるマットな質感の金属製ボディには強化ガラス製サイドパネルが標準装備されており、ケース内部のパーツやLEDを眺めて楽しむことが可能。

ゲームプレイ時のモチベーションやテンションのアップに一役買いそうですね! コンパクトなミニタワー型のケースでありながらメンテナンス性も考慮されており、BTO*カスタマイズではメモリもお得に増設可能。

*BTOとは……Build To Orderの略で、受注生産を指します。

今回は、LEVELθの中でもとくに価格と性能のバランスに優れたモデルを選んでみました!

iiyama PC LEVEL-M17M-144F-RLX-BLACK(159,800円~/税込)

【基本スペック】CPU:インテル® Core™プロセッサー 14400F、グラフィックス:NVIDIA GeForce RTX 4060、メモリ:16GB(8GB×2)、M.2 SSD:500GB、サイズ:W220×D411×H441mm(最大突起部除く)

LEVELθを今すぐチェック!

ここがポイント!

PCの頭脳にあたるCPUにリーズナブルかつパフォーマンスに優れたインテル® Core™プロセッサー 14400Fを、描画を専門に担うグラフィック機能にGeForce RTX 4060を採用したモデル。価格を重視するライトゲーマー向けの構成ですが、軽めのゲームはもちろん、ある程度重いゲームもフルHD~WQHDくらいの解像度なら快適にプレイできる実力を誇ります。

また、カラーバリエーションはブラックだけでなく、ホワイト、さくらモデルも用意されているので、自分の好みに合わせて選択可能。

ホワイトモデル

さくらモデル

そのほか、データやプログラムを保存するメモリが16GB、ストレージが500Gです。十分なスペックはあるものの、将来を見据えると物足りなく感じる人もいるかもしれません。でもパソコン工房はBTOカスタマイズにも対応。メモリならプラス14,000円で32GB、ストレージは+8,000円で1TBにアップグレードが可能です。

容量の大きなデータを扱う動画編集などにも使おうと考えているなら、注文時にカスタマイズしておくことがおすすめ! なお、ケース内部には2.5インチベイと3.5/2.5インチ兼用ベイが各2基用意されているので、ストレージを後から増設もできます。

実際に、どれくらい快適にゲームが遊べるかも気になりますよね。そこで人気バトルロイヤルゲーム「Apex Legends™」を最高画質、フルHDおよび4K解像度に設定し、どのくらい滑らかな映像でプレイできるかをチェックしてみました。

Apex Legends™によるベンチマーク結果 解像度 最低フレームレート 平均フレームレート フルHD(1,920×1,080) 156fps 233fps 4K(3,840×2,160) 56fps 98fps

※ビデオ設定が最高になるように変更し、トレーニングモードをプレイしてフレームレートをチェック

フレームレートとは、1秒あたりに表示できる画像(フレーム)の数を意味しています。PS5などの家庭用ゲーム機が対応しているのは最大120fpsまでなので、本製品はフルHD画質ならそれを超えるゲーム体験を味わえることが分かります。実戦ではもう少しフレームレートが下がることが予想されますが、それでもこれだけ余裕があれば十分。サクサクの映像で人気ゲームを楽しみたいという人にはピッタリの1台と言えそうですね!

LEVELθをもっと知りたい!

また、LEVELθにはフロントと左サイドの強化ガラスパネルの間にある支柱をなくした“ピラーレスモデル”も用意されています。ピラーレスにより、パソコン内部がさらにクリアに見えることでLEDライトの美しさを楽しむことができます。ゲーミングPCの臨場感を楽しめるでしょう。

ピラーレスモデルの詳細はコチラ

LEVELθのデザインがめちゃくちゃクールでかっこいいですね! 自分が遊びたいゲームにはパフォーマンスも十分。15万円台でこの性能が手に入るのはうれしいです。

最新のゲームをより滑らかな映像で楽しみたい場合や将来を見据えてパーツの交換や増設がしやすい製品を考えている場合は、同じミニタワー型ながらワンクラス上の性能と拡張性を追求した「LEVEL∞(レベル インフィニティ)」もおすすめですよ!

こだわりの冷却性能と拡張性で高負荷ゲームも快適な「LEVEL∞」

こだわりの冷却性能と拡張性で高負荷ゲームも快適な……

LEVEL∞を今すぐチェック!

無限大を意味する“∞”を冠した「LEVEL∞(レベル インフィニティ)」は、その名の通り無限の可能性を小さなボディに秘めているのが特徴です。

高級感あふれるマットな質感の本体には大型の高性能なグラフィックボードを装着できるほか、最大3基の12cmファンと最大240mmの水冷ラジエーターを搭載可能。長時間負荷の高い状態が続いても、強力なグラフィック機能と冷却システムのおかげでゲームを安定した動作で快適に楽しめます。

ほかにも……



コンパクトながら本体にはスリムタイプの光学ドライブを内蔵可能 ※

サイドパネルに指で簡単に外せるローレットネジを採用し、天面、前面、底面に簡単に着脱できるメッシュ状のダストカバーが搭載

アクセスしやすいケース上部パネルに電源ボタンやUSBポート、オーディオポートが搭載 ※構成によっては追加できないモデルもあります

今回は、LEVEL∞の中でも最新ゲームだけでなく映像編集や実況配信などにも活用しやすいハイパフォーマンスモデルをピックアップしてみました!

使い勝手を考慮したレイアウトや、メンテナンス性に優れているのも魅力的なポイントです。

iiyama PC LEVEL-M7P5-R57X-UL5X(249,800円~/税込)

【基本スペック】CPU:AMD Ryzen 7 5700X、グラフィックス:NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 、メモリ:32GB(16GB×2)、M.2 SSD:1TB、サイズ:W206×D432×H411mm(最大突起部除く)

※レビュー機はメモリをカスタマイズしております。標準は16GB(8GB×2)となります。

※メモリ32GBへのアップグレードは+10,000円、259,800円となります(2024年6月21日時点)。

LEVEL∞を今すぐチェック!

ここがポイント!

PCの頭脳にあたるCPUにパワフルでコスパ抜群のAMD Ryzen 7 5700Xを、グラフィックボードにミドルハイクラスのGeForce RTX 4070 Tiを採用したモデル。グラフィックスは前世代のハイエンドクラスを上回る性能を実現しており、最新ゲームも高解像度・高フレームレートでヌルヌル快適にプレイすることが可能です。

BTOカスタマイズではメモリを最大128GBまで、ストレージも3基まで増設でき、拡張性が高いため容量の大きなデータを扱う映像編集にはピッタリ。CPU性能が高くクリエイティブ系アプリも快適に動作するため、将来的にゲームの実況配信などを考えている人にもおすすめです!

こちらの製品も、「Apex Legends™」を最高画質、フルHDおよび4K解像度に設定して、どのくらい滑らかな映像でプレイできるかをチェックしてみました。

※レビュー機はメモリを32GBにカスタマイズしています。

Apex Legends™によるベンチマーク結果 解像度 最低フレームレート 平均フレームレート フルHD(1,920×1,080) 258fps 299fps 4K(3,840×2,160) 107fps 197fps

※ビデオ設定が最高になるように変更し、トレーニングモードをプレイしてフレームレートをチェック

フルHDはもちろんですが、4Kでも非常に滑らかな映像で快適にプレイできることが分かります。“勝ち”にこだわりたいゲーマーにはとくに魅力的なモデルと言えそうですね!

LEVEL∞をもっと知りたい!

また、LEVEL∞には「コラボゲーミングPC」と「RGB Buildモデル」も用意されています。

「コラボゲーミングPC」とは……プロゲーミングチームやストリーマー・VTuberなどとのコラボにより、オリジナルケースやご購入特典が付属する特別仕様のゲーミングPCです。実際にコラボしているプロゲーミングチームの選手が練習や大会で使用しているほか、ストリーマー・VTuberも動画配信で使用しています。もしかしたら憧れのあの人とおそろいにできてしまうかも!?

「RGB Buildモデル」とは……フルカラーLEDによるドレスアップの美しさを追い求めながら、ゲーミングPCに求められる性能も兼ね備えたスペシャルなBTO(Build To Order、受注生産)パソコンです。幅広いプレイタイトルに対応する豊富なラインナップから好みのモデルを選ぶことができるのはもちろん、購入後のアップグレードにも柔軟に対応。ワンランク上の快適なプレイを体感してみては?

優劣つけがたい魅力的な2モデルを前に悩むNくんが選択したのは……?

初心者やライトゲーマーが存分にプレイを楽しめる美しいデザインの「LEVELθ」と、ゲームだけでなく映像編集や実況配信まで視野に入れたユーザーにピッタリの「LEVEL∞」。魅力的な2製品を前に悩ましい表情のNくん。

最終的に選んだのは………………。

15万円台で自分が遊びたいゲームに十分な性能を持つ「LEVELθ」も魅力的だったのですが、長く使うことを考えて最新のゲームがより滑らかな映像で楽しめる「LEVEL∞」に決めました。ボーナスも出たことだし、ちょっと奮発しちゃいます! そのうちゲーム実況にもチャレンジしてみたいなぁ。

高フレームレートの滑らかな映像でプレイできるのがPCゲームの醍醐味。ご購入になった「LEVEL∞」なら、スマホや家庭用ゲーム機とは一味違うゲーム体験を味わえると思います。ぜひ心ゆくまでお楽しみくださいね。

ちなみに、パソコン工房では特典いっぱいのWEB会員システムも!

特別クーポンや特価セール、お買い物ごとに貯まるポイントなどでPCパーツや周辺機器をお得に手に入れられるとのこと。新規入会および初回購入で最大5,000円分相当のWEBポイントがプレゼントされるそうなので、購入する際はぜひ活用してみてください!

入会するとおトクなパソコン工房WEB会員

また、パソコン工房はWEBだけでなく、実店舗が全国に64店舗あります。店頭スタッフの方に相談して決めたいという人はぜひ一度店頭に訪れてみるのがおすすめです!

お近くの店舗を探す

念願の高性能なゲーミングPCを手に入れてご満悦のNくん。さっそくいろんなゲームをインストールして毎日プレイを楽しんでいる様子。パソコン工房では、今回紹介した製品以外にもさまざまな製品が販売されています。これからゲーミングPCをはじめようと考えている人は、一度チェックしてみてはいかが? きっとNくんのように、自分の理想にマッチした1台を見つけられるはずです!

© 2024 Electronic Arts Inc. EA, the EA logo, Respawn, the Respawn logo, and Apex Legends are trademarks of Electronic Arts Inc.

[PR]提供:ユニットコム