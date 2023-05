左がMX ANYWHERE 3、右がMX ANYWHERE 3S。クリック音はMX ANYWHERE 3と比べるとかなり静かになっているが、MX ANYWHERE 3S単体でみると押し心地を意識してか、ややカチッと音がする(静音スイッチを搭載した、同社のSIGNATURE M550よりは音が鳴る印象)