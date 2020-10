ロジクールが、MXシリーズ最上位のコンパクトマウス「MX Anywhere 3」「MX Anywhere 3 for Mac」を10月29日に発売します。どちらのモデルもオープン価格ですが、ロジクールオンラインストアでは10,780円(税込)で販売されます。

ロジクールが最上位のコンパクトマウス、MX Anywhere 3シリーズを国内発表しました

MXシリーズの小型フラグシップが国内上陸

Win/Macで使えるMX Anywhere 3にはグラファイト / ペイルグレー / ローズの3色が揃い、MX Anywhere 3 for Macはペイルグレーの1色展開になります。どのモデルにも故障に対応する2年間無償保証が付きます。

ロジクールがオンライン記者発表会を開催。同社クラスターカテゴリーマネージャー 嶋田典子氏、マーケティングコミュニケーションマネージャー 弓場公平氏が出席しました

マウス本体の性能は両モデル共通ですが、MX Anywhere 3にはUSB接続のワイヤレスドングルUnifyingレシーバーを付属。USBケーブルはPC側がUSB-A端子となります。一方のMX Anywhere 3 for MacはMacやiPadとBluetoothで接続するマウスになるため、Unifyingレシーバーが付属していません。USBケーブルは両側がUSB Type-Cです。

MX Anywhere 3シリーズの仕様についてはLogitecが9月21日に発表したグローバルモデルの内容と同じになるため、詳細は既報のニュースも合わせてご確認下さい。2019年秋に発表したフラグシップマウス「MX Master 3」に採用された先進技術を惜しみなく注ぎ込みながら、手の小さなユーザーにも快適なハンドフィットが実感できるほどのサイズダウンを図ったことに要注目です。



手前がMX Anywhere 3 for Mac、奥がMX Master 3。本体が一回りほど小さくなっています

MagSpeed電磁気ホイール搭載を継承

10月1日にロジクールが開催したオンライン発表会には、Logitec InternationalでMXシリーズの統括責任者を担当するHead of product management & innovation - for the MX categoryのJean‐Christophe Hemes氏が登壇。新製品を開発するうえでこだわったポイントなどを解説しました。

スイスからオンライン会見に出席したLogitecのJean‐Christophe Hemes氏

Hemes氏によると、2019年に発売したワイヤレスマウスのMX Master 3、ワイヤレスキーボードのMX Keysは、仕事の生産性を高める機器の操作感、あるいは製品の質感そのものにもこだわるプロフェッショナル志向のユーザーにとてもよい反響を得ているそうです。

そのうえで「MX Master 3の素晴らしい機能をよりコンパクトサイズなマウスで実現すること」をテーマに掲げながら、前世代のモデルにあたる「MX Anywhere 2S」からのアップグレードを丁寧に押し進めてきました。

MX Anywhere 3シリーズには、MX Master 3から搭載する独自開発のMagSpeed電磁気スクロールホイールがあります。

秒間約1,000行の高速スクロール性能を実現。ホイールを勢いよく回転させると、心地よいクリック感が得られるラチェットモードから、スムーズなフリースピンモードへ自動で切り替わる「SmartShift」にも対応します。

MX Master 3に搭載され、好評を博している「MagSpeed電磁気スクロールホイール」を小型化したワイヤレスマウスに搭載しています

Hemes氏は「エンジニアリングチームの力により、スクロールホイールもMX Master 3のものから性能を落とすことなく、よりコンパクトに搭載できた」とアピールしています。MX Anywhere 2Sに比べるとスクロールの精度は87%アップしています。

透明なガラステーブルの上や、光沢のあるビニールクロスなどを敷いたテーブルの上で直接マウスを操作できる「Darkfield高性能センサー」も強力。センサーの感度を200~4000dpiの間で調節して、例えばひざの上にマウスを置いてポインタを正確に動かすこともできます。

ガラス板の上でも正確なマウス操作ができるDarkfield高性能センサーもLogitecの独自技術です

ラチェット感を微調整できる新機能

Windows / Mac対応のソフトウェア「Logicool Options」では、マウスの各ボタンに任意の操作コマンドを割り当てたり、ポイントやスクロールの動作が細かく調整できます。

ボタン操作は、例えばAdobe PhotoshopやMicrosoft Excelなど、アプリケーションごとに設定が登録できます。最新バージョンのアプリケーションでは、ビデオ会議ツールのZoomとMicrosoft Teamsについてマウスの左右サイドボタンをWeb会議のビデオ開始/停止、ミュートのオン・オフ切り換えに割り当てられるようになりました。

ビデオ会議ツールのZoomとMicrosoft Teamsはマウスのサイドボタンが便利に使えるようになります

また、MX Anywhere 3シリーズには、Logicool Optionsアプリケーションの設定に「スクロールの力」を微調整できる新たな項目が加わります。

ホイールのスクロール感度は内蔵する電磁石の力によりコントロールします。Hemes氏は「電磁石に通す電流を調整して、1行ごとのラチェット感が変えられる機能」であるとこれを説いています。これはMX Anywhere 3の電子部品に最適化して作られた新機能であるため、アプリケーションをアップデートしてもMX Master 3では使えません。

Logicool Optionsアプリケーションの設定に「スクロールの力」を微調整できるメニューがMX Anywhere 3シリーズには新しく追加されます

水平スクロールはサイドボタン+ホイールで操作

MX Master 3から水平スクロールが省略されていますが、MX Anywhere 3シリーズの場合はサイドボタンのどちらかを押したままスクロールホイールを回す操作で水平スクロールができます。サイドボタンをシングルクリックするとアプリケーション固有に設定したコマンドになります。

Hemes氏は「正直に言うと、私はこのコマンド操作がやや使いづらいと最初は思いましたが、ユーザーからのフィードバックがとても良かったため搭載しました」と新機能を搭載するに至った経緯を振り返っています。

水平スクロールホイールを持たないMX Anywhere 3シリーズで同じ機能を実現できるように、MagSpeedスクロールホイールとサイドボタンのコンビネーション操作を設けています

マウスのデザインはLogitecのプロダクトデザイナーが何度もプロトタイプを作り、多くの人々によるブラインドテストを繰り返しながらユニバーサルデザインを追求しています。従来モデルはサイドパネルにラバー素材を採用していたため、汚れが目立ちやすかったのですが、MX Anywhere 3では素材をシリコンに変更して清潔感を保ちつつ、操作性を高めたといいます。

Hemes氏はMX Anywhere 3シリーズの出来映えを「とても美しく、女性のプロフェッショナルユーザーの皆様にも気に入っていただけるマウスができた」と胸を張ってアピールしていました。

ペアリング先デバイスのつなぎ替えも簡単

MX Anywhere 3シリーズも最大3台のPCやデバイスとのペアリングを記憶して、底面にあるEasy-Switchボタンを押すだけで簡単に接続先を切り換えられる機能があります。最大3台のPCを並べて、1台のMXマウスでシームレスに画面操作を行いたい時に便利な「Logicool FLOW」にも対応します。

最大3台までのPCに同時接続してマウスの操作、ファイルのコピー&ペーストができるLogicool FLOW

マウスに内蔵するバッテリーはフル充電から約70日間の連続使用や1分間の充電で3時間使えるスピードチャーが可能。MX Anywhere 3シリーズはワイヤレス接続専用のマウスなので、USBケーブルでPCに接続して有線マウスとして使うことはできません。

MX Anywhere 3 for Macは「MacのユーザーはBluetooth接続を好むから」という理由でUnifyingアダプタを同梱していませんが、ほかのMXマウスに同梱されていたUnifyingアダプターとペアリングして使うこともできるそうです。

実機を体験! ホイールの回転音が「MX3」より静か

筆者もMX Anywhere 3 for Macのサンプルを発売前に試すことができました。筆者は手が小さいので、この大きさがとてもナチュラルに手に馴染みます。モードシフトやサイドボタンのクリック感はMX Master 3よりもほんのわずかに固めになったように感じますが、とても安定していて筆者の好みに合いました。

安定感抜群のボタン操作を実現しています

MX Master 3はMagSpeedスクロールホイールを勢いよく回した時に、擬音化すると“ギュイーン”という感じのカッコいい音が鳴ります。MX Anywhere 3 for Macは比べるととても静かです。

少し物足りない感じもしていますが、自宅で仕事をする時間が長くなってから、キーボードのタイピングやマウスの操作音が「やかましい」と家族からクレームが来ていたところだったので、メインのワイヤレスマウスを換えるよい機会が来たのかもしれません。

MX Anywhere 3 for Macのスクロールホイールはとにかく静かにまわります

iPadとの組み合わせにも最適なコンパクトマウスです

筆者はMX Master 3を使うようになってから出張先にもいつも本機を携えて出かけていました。使い勝手は文句なしのワイヤレスマウスなのですが、唯一サイズは少し持て余していました。これからはよりコンパクトで携帯性に優れるMX Anywhere 3 for Macを“出張の神器”として使ってみたいと思います。

グラファイト / ペイルグレー / ローズの3色

手の小さい人でもほどよいホールド感があります