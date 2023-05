「ドラゴンクエスト ダイの大冒険」題材のアクションRPG、Amazonで予約開始

新作アクションRPG「インフィニティ ストラッシュ ドラゴンクエスト ダイの大冒険」が、Amazonにて予約開始! ©三条陸、稲田浩司/集英社・ダイの大冒険製作委員会・テレビ東京 © 2020-2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.