スクウェア・エニックスは、2023年6月22日発売予定のPlayStation 5向けタイトル『FINAL FANTASY XVI(ファイナルファンタジー16)』のローンチトレーラー“SALVATION”を公開した。

ローンチトレーラーは約3分。生まれながらにして魔法を行使できる「ベアラー」を取り巻く苦境が描かれる。そして、人々に恩恵をもたらすはずのマザークリスタルにまつわる真実――。主人公クライヴ・ロズフィールドが過酷な運命に抗うため、剣を振るうことを選ぶに至る、その背景が垣間見える。

FINAL FANTASY XVI “SALVATION”

