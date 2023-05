セガトイズは5月23日、スマートフォン型デジタル玩具の新製品「カードできせかえ!すみっコぐらしPhone with U」を発表した。本物のスマートフォンのような形の子供向けデバイスで、カメラやゲーム、歩数計、スケジュール機能などを備えている。発売日は7月13日。価格は13,750円。

カードできせかえ!すみっコぐらしPhone with U

セガトイズのスマホトイは、子供が自分専用のスマートフォンを持ちたいという思いを、親が安心して叶えられることをコンセプトに開発したデジタル玩具。

新製品の「カードできせかえ!すみっコぐらしPhone with U」(以下、すみっコぐらしPhone with U)は、すみっコぐらしの「ネックストラップ」を同梱したモデルで、本体を首から下げたり、肩掛けにしたりして、子供が“自分だけのスマートフォン”を持ち歩ける。

また、正面は好きなキャラクターのカードに差し替えられ、カードを差し替えると画面に登場するキャラクターも変わる仕組み。「すみっコぐらしPhone with U」では限定アプリ、待ち受け、アイテム、きせかえが手に入る「限定きせかえカード」が同梱され、限定きせかえカードを挿入してパスワードを入力することで、これらアイテムを入手できる。本体に差し込みパスワードを入力する動作で、スマホのアップデートをしている感覚も疑似体験できる。

機能面では、子供向けのカメラやゲーム、歩数計、スケジュール、メッセージアプリなど 55種類のアプリを内蔵。勉強アプリには、Gakkenの「早ね早おき朝5分ドリル」から漢字問題(小学1年~3年生)や計算問題(小学1年~2年生)を収録し、タッチパネルを使った書き取りもできる。

漢字の書き取りや計算問題などの勉強アプリも搭載

このほか、2023年6月に発売した「ヘッドセットではいしん?!カメラも IN!マウスできせかえ!すみっコぐらしパソコン MYLIVE」とも連動し、ライブ配信中のすみっコを応援できる機能も用意した。

本体サイズはW75×H120×D31mm。電源は単4形乾電池×4個。対象年齢は6歳以上。

(c)San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.