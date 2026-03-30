インターネットイニシアティブ（IIJ）は3月30日、専門職間をつなぐプラットフォーム「IIJ電子＠連絡帳サービス」を岡山県美咲町が2025年10月から導入したと発表した。地域福祉の取り組みの一環となり、岡山県内における同サービスの導入は初の事例。

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美咲町は、ダブルケア（子育てと親や親族の介護が同時期に発生する状態）や8050問題（80歳代の親が50歳代の子の生活を支え、経済的な困窮や社会的孤立に陥る家庭が多く存在するという社会問題）など、従来の分野別支援体制では対応が難しい複合的な地域課題に取り組んでいる。

これらへの対応策として、行政・社会福祉関係団体・支援者が一体となって支援を行う「重層的支援体制整備事業」を推進しており、組織の枠を超えた情報共有基盤の整備が課題となっていた。

同町は2025年に策定した実施計画に基づき、関係機関との検証を経て「IIJ電子＠連絡帳サービス」を正式導入。行政と福祉・介護等の専門職が連携するための情報連携プラットフォームとして活用を開始している。

支援者間の情報連携における課題

美咲町重層支援センターは「サービスを活用したスムーズな情報共有で支援者同士の連携を図れ、支援の方向性や役割を整理、確認するためにも効果的」と評価している。

IIJは今後も地域課題の解決に向け、専門職間をつなぐプラットフォームとして同サービスの提供を推進していくとする。