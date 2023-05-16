AMD Radeon Pro W7900 / W7800日本向けに発売 - アスク取り扱い

アスクは5月16日、AMDのプロフェッショナル向けグラフィックス製品「AMD Radeon Pro W7900」「AMD Radeon Pro W7800」の取り扱いを発表した。価格や納期は要問合せ。
ゲーミング向けよりも大規模なGPUメモリを搭載し、高負荷なワークロードにも対応するというプロフェッショナル向けグラフィックス製品。「AMD Software: PRO Edition」をインストールすることでGPU性能を最大化できるとしており、ISV認証をうけてさまざまなアプリケーションとの互換性を確保。独自機能である「AMD Radeon ProRender」「AMDリモート・ワークステーション」「AMD Radeon PRO Software」「AMD Radeon VR Ready Creator」なども利用できる。主な仕様は以下の通り。
|仕様
|AMD Radeon Pro W7900
|AMD Radeon Pro W7800
|GPUアーキテクチャ
|AMD RDNA 3
|AMD RDNA 3
|ストリームプロセッサ
|6144
|4480
|コンピュートユニット
|96
|70
|GPUメモリ
|48GB GDDR6
|32GB GDDR6
|メモリインターフェース
|384-bit
|256-bit
|メモリバンド幅
|864 GB/s
|576 GB/s
|AMD Infinity Cahe
|96MB
|64MB
|ECC
|対応
|対応
|ピーク単精度性能
|61.32 Tflops
|45.25 Tflops
|レイアクセラレータ
|搭載
|搭載
|バスインターフェース
|PCIe 4.0 x16
|PCIe 4.0 x16
|消費電力
|295W
|260W
|冷却方式
|アクティブ
|アクティブ
|フォームファクター
|280mm, Triple Slot, Full Height
|280mm, Double Slot, Full Height
|ディスプレイコネクタ
|DisplayPort™: 3x DP 2.1 & 1x Enhanced Mini DP 2.1
|DisplayPort™: 3x DP 2.1 & 1x Enhanced Mini DP 2.1
|電源コネクタ
|2x8-Pin
|2x8-Pin
|対応レンダリングフォーマット
|2x Encode
|2x Encode
|VR・リアルタイム対応
|対応
|対応
|対応OS
|Windows 11 / Windows 10 / Linux x86_64
|Windows 11 / Windows 10 / Linux x86_64