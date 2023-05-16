アスクは5月16日、AMDのプロフェッショナル向けグラフィックス製品「AMD Radeon Pro W7900」「AMD Radeon Pro W7800」の取り扱いを発表した。価格や納期は要問合せ。

  • AMD Radeon Pro W7900 / W7800日本向けに発売 - アスク取り扱い

ゲーミング向けよりも大規模なGPUメモリを搭載し、高負荷なワークロードにも対応するというプロフェッショナル向けグラフィックス製品。「AMD Software: PRO Edition」をインストールすることでGPU性能を最大化できるとしており、ISV認証をうけてさまざまなアプリケーションとの互換性を確保。独自機能である「AMD Radeon ProRender」「AMDリモート・ワークステーション」「AMD Radeon PRO Software」「AMD Radeon VR Ready Creator」なども利用できる。主な仕様は以下の通り。

仕様 AMD Radeon Pro W7900 AMD Radeon Pro W7800
GPUアーキテクチャ AMD RDNA 3 AMD RDNA 3
ストリームプロセッサ 6144 4480
コンピュートユニット 96 70
GPUメモリ 48GB GDDR6 32GB GDDR6
メモリインターフェース 384-bit 256-bit
メモリバンド幅 864 GB/s 576 GB/s
AMD Infinity Cahe 96MB 64MB
ECC 対応 対応
ピーク単精度性能 61.32 Tflops 45.25 Tflops
レイアクセラレータ 搭載 搭載
バスインターフェース PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16
消費電力 295W 260W
冷却方式 アクティブ アクティブ
フォームファクター 280mm, Triple Slot, Full Height 280mm, Double Slot, Full Height
ディスプレイコネクタ DisplayPort™: 3x DP 2.1 & 1x Enhanced Mini DP 2.1 DisplayPort™: 3x DP 2.1 & 1x Enhanced Mini DP 2.1
電源コネクタ 2x8-Pin 2x8-Pin
対応レンダリングフォーマット 2x Encode 2x Encode
VR・リアルタイム対応 対応 対応
対応OS Windows 11 / Windows 10 / Linux x86_64 Windows 11 / Windows 10 / Linux x86_64