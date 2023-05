カプコンは、シリーズ最新作『ストリートファイター6』のオープンベータを5月19日16時から5月22日16時までの期間に実施する。

「バトルハブ」へのアクセスが可能になり、プレイヤー同士の対戦や、アバター作成(初回のみ)、ランクマッチ、カジュアルマッチ、バトルハブマッチ、オープントーナメント、 ト レーニングモード、ハブグッズショップ、エクストリームバトル(日替わり)、ゲームセンター(日替わり)、チャレンジ(日替わり)、DJブース、フォトスポットなどを体験できる。

キャラクターは、2022年12月に行われた「クローズドベータテスト2」と同じで、リュウ、春麗、ジェイミー、ルーク、ガイル、キンバリー、ジュリ、ケンの8人。対応プラットフォームは、PlayStation 5、Xbox Series X|S、Steam。期間中に問題が発生した場合、緊急メンテナンスを実施する可能性がある。

オープンベータには、参加条件を満たせば誰でも無料で参加可能。地域のレーティング区分で、同作の対象年齢を満たしている、参加可能な環境を所有している、希望するプラットフォームのアカウントを持っている、「CAPCOM ID」に登録・プラットフォーム連携していることが条件だ。

さらに、ゲーム内で誰もが参加できるオープントーナメントの開催を予定。勝利数に応じてオープンベータ中に使用できる賞品が手に入るという。そのほか詳細は特設サイトを参照。

