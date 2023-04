米AMDは4月27日(現地時間)、同社グラフィックス製品向けのドライバアップデート「AMD Software: Adrenalin Edition 23.4.3」の配布を開始した。サポートページからダウンロードでき、無料で利用できる。

『STAR WARS Jedi: Survivor』対応のRadeon向け「Software Adrenalin 23.4.3」

新作タイトル『STAR WARS Jedi: Survivor』に対応したドライバの新バージョン。『World War Z』でVulkan API使用時に描画が乱れる不具合や、『THE LAST OF US Part I』の初回起動時のシェーダーコンパイルに本来より時間がかかっていた問題にも対処されている。既知の不具合は下記の通り。