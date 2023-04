米Redditで5日前に投稿された「7800X3D just killed itself and my mobo」というスレッドにおいて、投稿者が利用していたAMD Ryzen 7 7800X3Dが焼損したという。AnandTechなど米ニュースサイト各媒体が報じており、これを受けてAMDやマザーボードメーカー各社が調査に乗り出している。

Ryzen 7000X3Dが焼損する問題、AMDが調査開始 - ASUSも声明発表 画像はRedditより

AMD Ryzen 7000シリーズの中でも、CPUダイ直上に大容量キャッシュを組み合わせているRyzen 7000X3Dシリーズで発生している問題。Reddit以外でも散発的に発生例が報告されており、マザーボードとプロセッサの両方が破損するという。

中でも、Redditに投稿された画像では損壊の様子が顕著に見てわかる。ソケット側は黒く焦げたような状態になっている上、プロセッサ側は大きく膨らんでいる。投稿者によるとマザーボードのステータスを示すQCodeは「00」を表示していたとのことで、使っていたマザーボードはASUS製だったようだ。

この問題を受けて、AMDはAnandTechに対して声明を発表。「オーバークロック時に設定された過剰な電圧により、ソケットやプロセッサが破損した可能性があるという報告を認識しています。積極的な調査を開始しており、BIOSから設定できる電圧が製品仕様の範囲内であることを確認中です。問題の影響を受けた可能性がある場合は、AMDカスタマーサポートまで連絡してください」と述べている(外部リンク)。

加えて、マザーボードメーカー各社も対応を開始。中でもMSIはすでに最新BIOSアップデートを準備しており、電圧設定を上げられないように設定項目を修正(下げられはする)するなど、積極的な対処に踏み切っているようだ(外部リンク)。ASRockとASUSもそれぞれ声明を発している。

