『ポケモンGO』や『ピクミンブルーム』など位置情報ゲームを多数展開するNiantic(ナイアンティック)は、オンリジナルゲーム『Peridot(ペリドット)』を5月9日22時にリリースします。サービス開始前には、『ペリドット』の説明や試遊を行うメディア向けのラウンドテーブルが開催されました。

会場には、ナイアンティックCEOであるジョン・ハンケ氏をはじめ、アート シニアマネージャーのディビット・ホーリン氏、UXデザイナーの篠原大河氏がスピーカーとして登壇し、『ペリドット』の開発経緯や目的、魅力について解説します。

『ペリドット』は、ナイアンティックが得意とするAR技術を用いたペット育成ゲームです。『ポケモンGO』や『ピクミンブルーム』のように、撮影するときだけAR機能を使うのではなく、基本的に常時AR機能を使用。『ペリドット』の世界と現実世界の境界線をなくしたようなイメージでプレイできます。

ナイアンティックが開発した、カメラのみで撮影されたものの深度情報をリアルタイムで表示する技術などを利用することで、画面内のペリドットが映し出された地形や障害物を理解し、障害物の背面に回ったり、上に乗ったりできるようになりました。これによって現実世界の地形と映し出された状態の齟齬が起きにくくなり、まさにリアルでペリドットが生きているように感じられるわけです。

さらに、AI技術もふんだんに使われており、映し出された地形や障害物がどんなものであるかを判断します。ペリドットと一緒に過ごし、さまざまな経験をさせ、いろんな場所に行くことで、AIがどんどん学習し、ペリドットも賢くなっていきます。

ゲームは、まず3つのタマゴから1つを選んで孵化させるところから始まります。

ペリドットは体の色、模様、体毛の有無などさまざまな要素の組み合わせにより、生まれてくる個体は基本的に同じものが存在しない唯一無二の姿をしています。育てて、交配させると、新たなペリドットのタマゴを産みます。

唯一無二の存在ですが、交配した親の特徴を受け継ぐことがあり、体の色や体毛の有無、羽や角などが次の世代にも引き継がれる可能性があります。これにより狙った特徴のペリドットを産ませることもできるわけです。

『ポケモンGO』のように地域限定の特徴などはないですが、地域によって特徴の好みが偏る可能性はあり、土地ごと特徴的なペリドットが増える可能性はあるとのことです。

ペリドットを複数育てるにはペリドットの巣が、産ませるにはチケットが必要です。巣やチケットはイベント時に獲得したり、クエストをクリアしたりすることで獲得できるそう。また、課金アイテムとしても存在するようです。

ペリドットと一緒に生活するのが目的です

ラウンドテーブル当日は、実機を使ったテストプレイができました。まずはタマゴ選びからです。ほかのメディアの方々と一緒に2台の端末を渡されたので、6つのタマゴが表示されていましたが、タマゴの模様がすべて違っており、選んだタマゴと同じ模様のペリドットが生まれました。

選んだタマゴと同じ模様のペリドットが生まれました

画面左下には、食欲のゲージと遊びのゲージが表示されており、餌をあげたり、遊んだりして、このゲージを上げていきます。両方とも満足すると眠ってしまうこともあるそう。ゲージがなくなったらどうなるか確認するのを忘れてしまいましたが、もしかしたら気性が荒くなってしまうのかもしれません。

左下のゲージを高めてペリドットのご機嫌をとります

ペリドットは、スマホのカメラで映し出された現実の世界をところ狭しと動き回ります。場合によっては画面の外まで行ってしまうことも。カメラの深度情報により、映し出された場所の奥行きや障害物の有無を判断して行動することには驚かされました。ソファの上から奥のテーブルに飛び移ったり、観葉植物の葉っぱのかげに隠れたり、水道の水を浴びるなんて仕草も。ずっと眺めていられそうです。

もちろん、一緒に過ごすだけではありません。ゲーム的な要素も用意されていおり、しばらくプレイしているとレベルがアップしました。レベルが上がることで、ペリドットの特徴がアンロックされたり、ご褒美アイテムがもらえたりします。

オクリュージョンという技術で葉っぱの裏にも隠れられます

ちゃんと膝の上に乗っています

ペリドットは基本的に、寿命やお別れする設定がありません。なので、さまざまなペリドットを産ませたいと考えた場合、多頭飼いとなるうえ、巣やチケットのアイテムが必要です。

育成系のゲームだと1匹を寵愛する傾向もみられるので、1匹1匹と接する時間が少なくなる多頭飼いがスタイルに合わない人もいるかもしれません。ただ、種類を増やすことが目的ではないので、1匹を丁寧に育てるプレイスタイルも可能だと感じました。

なお、AR技術を常時使用する『ペリドット』には、ある程度のスマートフォンのスペックが必要です。ナイアンティックが推奨するスマートフォンは下記の通りなので、参考にしてみてください。iPadやタブレット、Wi-Fiのみの設定の端末は利用できません。

iOS: iPhone 8+ or above on iOS 14 or higher.

Android: 以下のGPUチップセットを搭載しているもの

Adreno 730、Adreno 660、Adreno 650、Adreno 640、Adreno 630、Mali G78、Mali G77、Mali G76、Mali G72、Xclipse 920、およびSamsung Note 9 以降のもの、Galaxy S9 or above、Pixel 6 or above



『ポケモンGO』や『ピクミンブルーム』がアップデートによってゲームシステムに大きな変化があったように、『ペリドット』も徐々に変わっていきます。

たとえば、現時点ではほかのプレイヤーのペリドットと同じ画面で遊ばせることはできませんが、企画としては声があがっているとのことでした。

ほかにも、ペリドットは成長して、姿を変えていきますが、一番カワイイ幼少の姿を維持するアイテム、『ポケットモンスター』シリーズで言うところの「かわらずのいし」の導入も検討中です。

会場には試作のぬいぐるみも用意されていましたが、これも将来的には販売する予定。さらには、唯一無二の自分だけのペリドットをぬいぐるみ化できるサービスも考えていると話していました。