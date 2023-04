イーロン・マスク氏が4月25日(日本時間)に「認証済みアカウントが優先されるようになった」とツイートを行った。4月25日に行われたのは下記のツイート。

例によってマスク氏は詳細の説明を行っていないためその意味するところは不明確だが、「おすすめ」タブに表示されるアカウントと、Twitter投票に参加できるアカウントを、認証バッジを取得したアカウントのみに制限するという方針の適用開始ではないかといわれている。この方針についてはマスク氏が3月末にツイートしており、4月15日から適用するとされていた。

Starting April 15th, only verified accounts will be eligible to be in For You recommendations.



The is the only realistic way to address advanced AI bot swarms taking over. It is otherwise a hopeless losing battle.



Voting in polls will require verification for same reason.