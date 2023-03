米Twitter社のイーロン・マスクCEOは、4月15日からTwitterの「おすすめ」タブに表示されるアカウントと、Twitter投票に参加できるアカウントを、認証バッジを取得したアカウントのみに制限すると発表した。「高度なAI botに対処する唯一の現実的な方法」だとしている。

Starting April 15th, only verified accounts will be eligible to be in For You recommendations.



The is the only realistic way to address advanced AI bot swarms taking over. It is otherwise a hopeless losing battle.



Voting in polls will require verification for same reason.