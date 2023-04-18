オーディオ&ホームシアター展示会「OTOTEN2023」が、東京国際フォーラムで6月24日～25日の2日間開催される。入場無料だが、参加にはOTOTEN特設サイトからの事前登録が必要。5月中旬に受付開始予定で、詳細日時は後日告知するという。
会場は、有楽町の「東京国際フォーラム」ガラス棟 B1F～7F。開催日時は24日が10時〜19時、25日が10時〜17時。オーディオやホームシアターに加え、カーオーディオ、イヤホン/ヘッドホン、マイクなどを取り扱う企業も出展し、さまざまな用途やシーンの提案を行う予定だ。主催は日本オーディオ協会。
出展企業・団体は66社・団体(4月17日時点)で、詳細は以下の通り(順不同)。
- アイ・オー・データ機器
- アーク・ジョイア
- アルプスアルパイン
- エービーシー
- エムアイセブンジャパン
- MQA Limited.
- エミライ
- 音楽之友社
- オーディオテクニカ
- オーディオブレインズ
- 小柳出電気商会
- オーロラサウンド
- 音響特機
- 音元出版
- 金井製作所
- 完実電気
- クボテック
- 倉敷化工
- クリプトン
- 株式会 KEFJAPAN
- 光城精工
- サエクコマース
- サザン音響
- ジェネレックジャパン
- CS ポート
- JVC ケンウッド
- シュア・ジャパン
- シンタックスジャパン
- ステレオサウンド
- StreamUnlimited Engineering
- スペック
- ソニー
- タクトシュトック
- ティアック
- デジタルストリーム
- ディスクユニオン
- dts Japan
- DYNAUDIO JAPAN
- 電波新聞社
- DVAS
- 東北パイオニア
- トライオード
- ナガオカトレーディング
- 名古屋芸術大学
- 日本音楽スタジオ協会
- ノア
- パナソニック
- 花田スピーカー研究所
- ハマダ
- ハーマンインターナショナル
- ヒビノ
- フォスター電機
- フォースマイルラボ
- ブライトーン
- フルテック
- フラウンホーファーIIS
- プレシードジャパン
- ボルトアンペア
- 前園サウンドラボ
- ミューシグナル
- メモリーテック
- メルコシンクレッツ
- ヤマハミュージックジャパン
- 由紀精密
- ユキム
- ラディウス
- WOWOW
OTOTENは新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、2020年と2021年はオンライン開催のみとなっていたが、2022年は3年ぶりにリアル会場とのハイブリッド形式で開催。日本オーディオ協会の設立70周年、かつOTOTENの前身「第1回全日本オーディオフェア」の開催から70年という節目の年でもあり、当日は立体音響など最新のオーディオ機器・技術に関するイベントや展示を実施。多くの人が会場を訪れていた。