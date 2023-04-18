オーディオ&ホームシアター展示会「OTOTEN2023」が、東京国際フォーラムで6月24日～25日の2日間開催される。入場無料だが、参加にはOTOTEN特設サイトからの事前登録が必要。5月中旬に受付開始予定で、詳細日時は後日告知するという。

会場は、有楽町の「東京国際フォーラム」ガラス棟 B1F～7F。開催日時は24日が10時〜19時、25日が10時〜17時。オーディオやホームシアターに加え、カーオーディオ、イヤホン/ヘッドホン、マイクなどを取り扱う企業も出展し、さまざまな用途やシーンの提案を行う予定だ。主催は日本オーディオ協会。

出展企業・団体は66社・団体(4月17日時点)で、詳細は以下の通り(順不同)。

  • アイ・オー・データ機器
  • アーク・ジョイア
  • アルプスアルパイン
  • エービーシー
  • エムアイセブンジャパン
  • MQA Limited.
  • エミライ
  • 音楽之友社
  • オーディオテクニカ
  • オーディオブレインズ
  • 小柳出電気商会
  • オーロラサウンド
  • 音響特機
  • 音元出版
  • 金井製作所
  • 完実電気
  • クボテック
  • 倉敷化工
  • クリプトン
  • 株式会 KEFJAPAN
  • 光城精工
  • サエクコマース
  • サザン音響
  • ジェネレックジャパン
  • CS ポート
  • JVC ケンウッド
  • シュア・ジャパン
  • シンタックスジャパン
  • ステレオサウンド
  • StreamUnlimited Engineering
  • スペック
  • ソニー
  • タクトシュトック
  • ティアック
  • デジタルストリーム
  • ディスクユニオン
  • dts Japan
  • DYNAUDIO JAPAN
  • 電波新聞社
  • DVAS
  • 東北パイオニア
  • トライオード
  • ナガオカトレーディング
  • 名古屋芸術大学
  • 日本音楽スタジオ協会
  • ノア
  • パナソニック
  • 花田スピーカー研究所
  • ハマダ
  • ハーマンインターナショナル
  • ヒビノ
  • フォスター電機
  • フォースマイルラボ
  • ブライトーン
  • フルテック
  • フラウンホーファーIIS
  • プレシードジャパン
  • ボルトアンペア
  • 前園サウンドラボ
  • ミューシグナル
  • メモリーテック
  • メルコシンクレッツ
  • ヤマハミュージックジャパン
  • 由紀精密
  • ユキム
  • ラディウス
  • WOWOW

OTOTENは新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、2020年と2021年はオンライン開催のみとなっていたが、2022年は3年ぶりにリアル会場とのハイブリッド形式で開催。日本オーディオ協会の設立70周年、かつOTOTENの前身「第1回全日本オーディオフェア」の開催から70年という節目の年でもあり、当日は立体音響など最新のオーディオ機器・技術に関するイベントや展示を実施。多くの人が会場を訪れていた。

  • 「OTOTEN2022」会場の様子