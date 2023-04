ソニー・インタラクティブエンタテインメントが、PlayStationの新型携帯ゲーム機を開発中だという。ゲーム業界のニュースや、リーク情報を提供するメディア・Insider Gamingが報じるなどして、話題が盛り上がっている。ネットでは「激アツ」「これは楽しみ」など期待する声の一方、「今更感」という意見も。

A concept image of what the Q Lite looks likehttps://t.co/y56kooMBMI pic.twitter.com/S7l4v7cOJk