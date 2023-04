米NVIDIAは4月4日(現地時間)、同社グラフィックス製品向けドライバの不具合に対処するホットフィックス「GeForce Hotfix Driver Version 531.58」を公開した。サポートページからダウンロードして適用できる。

『バイオハザード RE:4』でFXAAを有効化すると描画が崩れる問題に対処 - GeForceで

『バイオハザード RE:4』の描画設定でFXAAアンチエイリアスを有効化すると、描画が崩れることがあった問題に対処するホットフィックス。NVIDIA GeForce RTX 30シリーズを搭載する環境で『The Last of Us Part 1』がクラッシュする問題や、『Assassin’s Creed Origins』プレイ中の安定性も改善されている。