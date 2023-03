ハピネットは、おもしろいインディーゲームを世界中からセレクトして発売するゲームレーベル「Happinet Indie Collection」の第5弾タイトルとして、Nintendo Switch/PlayStation 4(PS4)/PlayStation 5(PS5)用ソフト『シリアルクリーナーズ』を2023年3月30日に発売した(PS5はダウンロード専用)。価格はパッケージ版が4,400円、ダウンロード版が3,300円。

『シリアルクリーナーズ』は、世紀末を迎える90年代のニューヨークを舞台に、プロの“掃除屋”として働くBob C. Leaner(ボブ)、Psycho(サイコ)、Lati(ラティ)、Vip3r(ヴァイパー)の4人のキャラクターを操作し、マフィアが残した殺人現場などで証拠を消し去ることが目的のクライムアクションゲーム。警官の目を盗み、『死体の処分』、『証拠品の回収』、『血痕の清掃』のミッション遂行を目指す。

発売日には、最新映像「ローンチトレーラー」を公開。掃除屋のシゴト(達成すべき任務)や、キャラクターごとのスキルを紹介している。

【ストーリー】

1999年大晦日のニューヨーク。新世紀が始まる夜明け、4人のプロの“掃除屋”が集まり、酒を酌み交わしながらこれまでの仕事ぶりを振り返っていた…。時系列が異なるそれぞれの物語が交錯するストーリーが展開し、彼らの過去に隠された真実が明らかとなっていく。

「シリアルクリーナーズ」ローンチトレーラー【Happinet Indie Collection】

505 Games and the 505 Games logo are trademarks of 505 Games SpA. All Rights Reserved.© Draw Distance, Serial Cleaners Copyright © Draw Distance S.A. All Rights Reserved.Licensed to and Published in Japan by HAPPINET CORPORATION.