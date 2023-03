DetonatioNは、プロeスポーツチーム「DetonatioN FocusMe」(DFM)が出場する「VALORANT Champions Tour Pacific」のパブリックビューイングを、コミュファeSports Stadium名古屋(コミュスタ)にて実施する。

Week2以降の全DFM戦が対象で、全日程で特別ゲストを招待。4月2日の初回となるGen.G戦では、FENNEL所属のmittiii氏が来場する。

また、イベントでは来場者特典も用意。来場者全員にDFMスティックバルーンやGG commufa会員限定のステッカー・ポストカードを配布予定だ。さらに、当日に出場した全選手のサイン入り色紙を、各回の参加者から1名に後日プレゼントするという。

会場には物販ブースも設置。「コミュスタ限定商品」として「VALORANT部門 選手アクリルキーホルダーガチャ」も発売する。

チケット代は1,000円。定員は50名。実施日は以下の通り。

4月2日 vs Gen.G

4月8日 vs Rex Regum Qeon

4月16日 vs ZETA DIVISION

4月23日 vs Team Secret

4月29日 vs T1

5月8日 vs DRX

5月13日 vs Global Esports

5月16日 vs Talon Esports