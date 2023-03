米Twitterは現地時間3月23日、アカウントが本物かどうかを示す「認証バッジ」について、Twitterによる認証を受けた従来の青い認証バッジを4月1日に削除すると発表した。あわせて青い認証マークが付与される有料サブスクリプションサービス「Twitter Blue」への加入を促している。

On April 1st, we will begin winding down our legacy verified program and removing legacy verified checkmarks. To keep your blue checkmark on Twitter, individuals can sign up for Twitter Blue here: https://t.co/gzpCcwOpLp



Organizations can sign up for https://t.co/RlN5BbuGA3…