「NVIDIA RTX Video Super Resolution」対応の新ドライバ - Web動画をAIで4Kに

米NVIDIAは2月28日(現地時間)、同社グラフィックス製品向けの最新ドライバ「GeForce Game Ready 531.18」の提供を開始した。最新ゲームタイトルへの正式対応に加え、新機能へのサポートが図られている点が大きなトピックだ。

GeForce Game Ready 531.18では、NVIDIA GeForce RTXシリーズが搭載するRTコアやTensorコアを活用してWeb動画を超解像化する新機能「NVIDIA RTX Video Super Resolution」に対応する。まず対応するのはRTX 40とRTX 30シリーズのGPUで、最新のGoogle ChromeやMicrosoft Edgeで利用できる。使うにはNVIDIAコントロールパネルから機能を有効化する必要がある。

その他、Steam版のForza Horizo​​n 4をしばらくプレイすると固まる問題やCoD:MW2の安定性が低下する問題、Adobe Premiere Proが不安定になる問題の解決が図られている。『アトミックハート』等、下記の最新タイトルへの正式サポートも行われた。

⚠️ NEW DRIVER ALERT⚠️



Download our latest Game Ready Driver with support for:



🟢 Atomic Heart with NVIDIA DLSS 3

🟢 THE FINALS Closed Beta with Ray Tracing, DLSS, & Reflex

🟢 RTX Video Super Resolution



