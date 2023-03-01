「NVIDIA RTX Video Super Resolution」対応の新ドライバ - Web動画をAIで4Kに

米NVIDIAは2月28日（現地時間）、同社グラフィックス製品向けの最新ドライバ「GeForce Game Ready 531.18」の提供を開始した。最新ゲームタイトルへの正式対応に加え、新機能へのサポートが図られている点が大きなトピックだ。
GeForce Game Ready 531.18では、NVIDIA GeForce RTXシリーズが搭載するRTコアやTensorコアを活用してWeb動画を超解像化する新機能「NVIDIA RTX Video Super Resolution」に対応する。まず対応するのはRTX 40とRTX 30シリーズのGPUで、最新のGoogle ChromeやMicrosoft Edgeで利用できる。使うにはNVIDIAコントロールパネルから機能を有効化する必要がある。
その他、Steam版のForza Horizon 4をしばらくプレイすると固まる問題やCoD:MW2の安定性が低下する問題、Adobe Premiere Proが不安定になる問題の解決が図られている。『アトミックハート』等、下記の最新タイトルへの正式サポートも行われた。
- Atomic Heart
- Company of Heroes 3
- Hogwarts Legacy
- PERISH
- Sons Of The Forest
- The Settlers: New Allies
- Warlander
⚠️ NEW DRIVER ALERT⚠️— NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) February 28, 2023
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🟢 Atomic Heart with NVIDIA DLSS 3
🟢 THE FINALS Closed Beta with Ray Tracing, DLSS, & Reflex
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