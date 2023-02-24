ASUS JAPANは、ゲーミングシリーズ「TUF Gaming」より、ゲーミングに特化しゲーム環境の通信を改善するゲーミングルーター「TUF Gaming AX4200」を2023年3月3日に発売する。市場想定価格は17,820円。
「TUF Gaming AX4200」では、2.5G WANポートとリンクアグリゲーションを組み合わせることにより、有線、無線接続ともに2Gbpsでの通信が可能。また、メッシュネットワークシステムAiMeshに対応する。
そのほか、主な仕様は以下の通り。
Wi-Fi対応規格：Wi-Fi 6 IEEE802.11ax/ac/n/a/g/b、IPv6
CPU：MediaTek MT7986A（2.0GHz、クワッドコア）
対応周波数：5GHz 3×3、2.4GHz 2×2
メモリー：512MB RAM/256MBフラッシュ
最大転送速度：IEEE802.11ax（最大3603Mbps - 5GHz）
IEEE802.11ax（最大574Mbps - 2.4GHz）
IEEE802.11ac（最大2600Mbps - 5GHz）
IEEE802.11n（最大300Mbps）
IEEE802.11a/g（最大54Mbps）
IEEE802.11b（最大11Mbps）
搭載アンテナ：外付けアンテナ×4（固定）
インターフェース：2.5G/1G WAN×１、1G LAN×4、USB 3.2 Gen 1×1
サイズ（W×H×D）：265 mm × 177mm × 189 mm
質量：547g