Twitterでログインする際には、アカウント情報(電話番号、メールアドレス、ユーザー名のいずれか)とパスワードを入力するのが通常の方法です。二段階認証(2要素認証)はそれらに加えて、認証コードの入力を求めることでセキュリティを高める仕組みです。二段階認証を設定することで、不正ログインによるアカウントの乗っ取りを予防できます。

これまでTwitterの二段階認証には「SMS」「認証アプリ」「セキュリティキー」の3種類の方法が用意されていました。しかし2023年3月20日以降、SMSで認証コードを受け取る方式を利用できるのは、有料サービス「Twitter Blue」の契約者に限定されます(下記ツイート参照)。無料ユーザーでも認証アプリもしくはセキュリティキーを使った方式であれば、Twitterのログインに二段階認証を設定できます。

Effective March 20, 2023, only Twitter Blue subscribers will be able to use text messages as their two-factor authentication method. Other accounts can use an authentication app or security key for 2FA. Learn more here:https://t.co/wnT9Vuwh5n