Twitterは2月14日、Twitter APIについて、無料利用期間を2月13日までとし、以降は月額100ドルの有料化を行うとしていたスケジュールを数日先送りすることを開発者向けアカウントで発表した。

Twitter APIの有料化については、2月2日の時点で2月9日をもっての無料アクセス終了と有料化の方針がアナウンスされた。その後2月9日に当初のスケジュールを変更し、無料利用期間が2月13日まで延長されると同時に、月額100ドルという料金が発表された。今回のアナウンスは、このスケジュールの再延期となる。

There has been an immense amount of enthusiasm for the upcoming changes with Twitter API. As part of our efforts to create an optimal experience for the developer community, we will be delaying the launch of our new API platform by a few more days.



More information to follow… https://t.co/FUZcwJqf9p