キヤノンマーケティングジャパンは2月6日、「ENJOY CAMERA キャッシュバックキャンペーン―POWER UP 応援祭―」の実施を発表した。キャンペーン期間は2月10日～5月8日。
2月10日～5月8日の期間中に対象商品を購入し、5月22日（当日消印有効）までに応募すると、もれなくVISAギフトカードによるキャッシュバックを受けられる。
対象商品はミラーレス一眼カメラ「EOS R5」「EOS R5C」と各種RFレンズ。製品別の還元額は下記のとおり。なお、キット同梱のレンズは対象外となる。
- 30,000円キャッシュバック：EOS R5、EOS R5 C
- 10,000円キャッシュバック：RF14-35mm F4 L IS USM、RF15-35mm F2.8 L IS USM、RF24-70mm F2.8 L IS USM、RF24-105mm F4 L IS USM、RF70-200mm F2.8 L IS USM、RF70-200mm F4 L IS USM、RF5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE、RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM、RF100mm F2.8 L MACRO IS USM
- 5,000円キャッシュバック： RF15-30mm F4.5-6.3 IS STM、RF24-105mm F4-7.1 IS STM、RF100-400mm F5.6-8 IS USM、RF24mm F1.8 MACRO IS STM
- 3,000円キャッシュバック：RF50mm F1.8 STM、EXTENDER RF1.4x、EXTENDER RF2x