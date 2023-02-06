キヤノンマーケティングジャパンは2月6日、「ENJOY CAMERA キャッシュバックキャンペーン―POWER UP 応援祭―」の実施を発表した。キャンペーン期間は2月10日～5月8日。

ENJOY CAMERA キャッシュバックキャンペーン―POWER UP 応援祭―

2月10日～5月8日の期間中に対象商品を購入し、5月22日（当日消印有効）までに応募すると、もれなくVISAギフトカードによるキャッシュバックを受けられる。

対象商品はミラーレス一眼カメラ「EOS R5」「EOS R5C」と各種RFレンズ。製品別の還元額は下記のとおり。なお、キット同梱のレンズは対象外となる。