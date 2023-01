米ピザハットが「世界一大きなピザ」ギネス世界記録を更新、およそ400坪

世界最大のピザチェーン店・ピザハットが、米国時間1月18日、[世界一大きなピザを作り]、これがギネス記録に認定された。規格外の大きさすぎで、全く想像がつかないが、今回の世界記録を更新したピザの面積は約1,300平方メートルだという。畳に換算すると800畳くらいだ。

これは、同社の商品であるペパロニピザ「The Big New Yorker」が24年ぶりに復活したことを記念し作成されたもので、YouTuberのAirrackさんの協力のもと作られた。

True story: When I was 8 yrs old I threw a pizza party at a bowling alley and no one showed up. To get revenge, I spent the past 18 years scheming how to make the worlds largest pizza and today it happened. No one out-pizzas the hut. @pizzahut pic.twitter.com/P3GzlmwdcX