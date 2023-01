フランス中部のリヨン近郊にて、世界各国のパティシエたちが国別対抗で、技術を競う大会「クープ・デュ・モンド・ドゥ・ラ・パティスリー」が、現地時間1月20日、21日にわたって開催され、日本代表が優勝した。16年ぶり3度目の優勝だそうだ。これにネットで祝福の声が相次いだ。

And the Coupe du Monde de la Pâtisserie (Pastry World Cup) 2023 winner is Team JAPAN 🇯🇵 🥇 pic.twitter.com/AjL6vyvVsv