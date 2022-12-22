サードウェーブのクリエイター向けPCブランド「raytrek」は2022年12月22日より、第6回レイトレックフォトコンテスト「わたしの唯一」を開催すると発表した。

テーマはraytrekのブランドメッセージ「Unique to allすべての人の、唯一を。」より抜粋。今回も東京カメラ部と協力して開催される。

好きな風景はもちろん、人物や動物、モノや想いなど、「唯一」と思うレタッチした写真を募集。期間は2022年12月22日13時から2023年3月30日23時59分まで。raytrek公式Instagramアカウントと「東京カメラ部」キャンペーン用Instagramアカウントをフォローし、ハッシュタグ「#raytrek_uniquetome」をつけて写真をInstagramに投稿する。

審査員は、井上 浩輝氏、別所 隆弘氏（raytrekアンバサダー・東京カメラ部10選）。賞品の内訳は以下の通り。そのほか詳細は特設サイトを参照。

【最優秀賞】（1名）

・raytrek 最新写真＆動画編集向けノートPC

・raytrekアンバサダーである井上浩輝氏と別所隆弘氏と対談

・個人インタビュー＆インタビュー記事をブランドサイトに掲載

・ドスパラポイント3万ポイント（30,000円相当）



【井上浩輝賞】（1名）

・井上浩輝氏と対談

・ブランドサイトへ掲載

・ドスパラポイント2万ポイント（20,000円相当）



【別所隆弘賞】（1名）

・別所隆弘氏と対談

・ブランドサイトへ掲載

・ドスパラポイント2万ポイント（20,000円相当）



【優秀賞】（2名）

・株式会社サードウェーブが展開するビジネス向けバックパック SIGOSOTO（シゴソト）製「BACKPACK SQUARE」

・ドスパラポイント1万ポイント（10,000円相当）



【入賞】（5名）

・防湿カメラケース

・ドスパラポイント5,000ポイント（5,000円相当）



【佳作】（20名）

・ドスパラポイント3,000ポイント（3,000円相当）

