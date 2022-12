AI食事管理アプリ『あすけん』の開発・運営を行うaskenは、Nintendo Switchソフト『Fit Boxing 北斗の拳 ~お前はもう痩せている~』のプレイ内容を『あすけん』の運動メニューに追加した。

「Fit Boxing」シリーズは、ゲーム内のインストラクターに直接指導を受けながら、Nintendo Switchの「Joy-Con」を使用してリズムゲーム感覚でパンチを打ち分けるボクシングエクササイズゲーム。『Fit Boxing 北斗の拳 ~お前はもう痩せている~』は、ゲーム内の「師匠 インストラクター」に『北斗の拳』のキャラクターが登場するバージョンだ。

『あすけん』は、食事画像やバーコードを読み取るだけでカロリーや栄養素が表示され、目標摂取エネルギーや各種栄養素に対する過不足がひと目でわかるAI食事管理アプリ。これまで運動メニューリストとして、『Fit Boxing』シリーズのプレイ内容を用意しており、食事内容やほかの運動内容とまとめてカロリー管理・体重管理ができる環境を提供してきた。

今回の連携により、『Fit Boxing 北斗の拳』でプレイしたユーザーも、トレーニング内容を簡単に『あすけん』上で登録できるようになる。

