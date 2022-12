米スタンフォード大学の研究者チームは、電流を使って傷を素早く治す「スマート絆創膏」のプロトタイプを開発した。慢性的な傷の治癒過程を監視と傷の治療を同時に行うことで、組織修復を促進することが期待されるという。

Wireless, closed-loop, smart bandage with integrated sensors and stimulators for advanced wound care and accelerated healing https://t.co/43XZFyQEin pic.twitter.com/RSvZCMJlRh