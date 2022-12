シチズン時計の女性向けブランド「wicca(ウィッカ)」から、「済んだ星空」をテーマにした新作(KP2-515-12)が登場した。世界限定1,300本、価格は24,200円。

ウィッカ ソーラーテック 限定サステナブルモデル(KP2-515-12)

文字板の11時位置にはきらめく流れ星を配置し、7時位置には「自然を愛するしなやかさ」という星言葉を持つ「カウス・ボレアリス」を含む射手座を描いている。文字板には1ポイントのクリスタルをセット。また、ラグにも1ポイントのクリスタルが入ったチャームが付いている。

ベージュのアップルレザーバンド

ネイビーの交換用バンドが付属する

裏ぶたに記した「Look up at the starry sky」のメッセージには、「星空を見上げることで、常に前向きな気持ちでいられますように。」という願いを込めた。駆動は光発電のソーラー・テック仕様。

裏ぶたのデザイン

ケース素材はステンレススチール、ケースサイズは径23.5×厚さ6.7mm(設計値)、風防はクリスタルガラス、防水性能は5気圧。バンドの素材としては、リンゴを加工する過程で廃棄される皮や残留物を用いたベージュ色の合成皮革「アップルレザー」を採用している。また、ペットボトルを再生した素材「ECOPET」で作ったネイビーの交換用バンドが付属。