11月25日から始まった「Amazonブラックフライデー」で、PFUの「Happy Hacking Keyboard」（HHKB）やREALFORCEシリーズがセール対象となっています。今回は、HHKBのフラッグシップモデル「Happy Hacking Keyboard Professional HYBRID Type-S」が全機種2,000円引きになるほか、REALFORCEシリーズはキーボードルーフやパームレストのセットモデルが15％引きになるのが目玉。セールは12月1日いっぱいまで。
セール対象のキーボードは以下の通り。REALFORCEシリーズは、キーボードルーフ、もしくはウッドパームレストが付属するモデルを用意します。いずれも、販売元が「PFUダイレクト」となっている商品がセール対象となります。
Happy Hacking Keyboard Professional HYBRID Type-S
- PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/墨 PD-KB800BS
- PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/白 PD-KB800WS
- PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印（英語配列）/墨 PD-KB800BNS
- PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印（英語配列）/白 PD-KB800WNS
- PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列/墨 PD-KB820BS
- PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列/白 PD-KB820WS
REALFORCE「PFU Limited Edition」とオプション品のセット
- REALFORCE R2SA フルキー「PFU Limited Edition」英語配列 (ブラック)
- REALFORCE R2 テンキーレス「PFU Limited Edition」日本語配列 (ブラック)
- REALFORCE R2 テンキーレス「PFU Limited Edition」日本語配列 (アイボリー)
- REALFORCE R2 テンキーレス「PFU Limited Edition」英語配列 (ブラック)
- REALFORCE R2 テンキーレス「PFU Limited Edition」英語配列 (アイボリー)
- REALFORCE for Mac フルキー「PFU Limited Edition」英語配列(ブラック)
- REALFORCE for Mac フルキー「PFU Limited Edition」英語配列(スーパーホワイト)
- REALFORCE for Mac テンキーレス「PFU Limited Edition」日本語配列 (ブラック)
- REALFORCE for Mac テンキーレス「PFU Limited Edition」日本語配列 (スーパーホワイト)
- REALFORCE for Mac テンキーレス「PFU Limited Edition」英語語配列 (ブラック)
- REALFORCE for Mac テンキーレス「PFU Limited Edition」英語配列 (スーパーホワイト)