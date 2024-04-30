ダイヤテックが、通販限定の「2024 ガレージセール」を2週間限定で開催している。キーボードの整備品やアクセサリーのアウトレット品、今まで販売したことがなかったキーボードパーツや販売を終了してしまったアイテムなどを一挙に放出。現品限りのレアアイテムもある。期間は4月26日～5月10日10時まで。

セール品の種別は、キーボード、リストレスト、全体交換用キーキャップセット、部分交換用キーキャップセット、交換用フレームセット、PC周辺アクセサリーなど。特価販売品の一例は以下の通り。

キーボード

【整備品】Majestouch 2 Tenkeyless 赤軸・テンキーレス・US ASCII:10,000円

【整備品】Majestouch BLACK Tenkeyless 青軸・テンキーレス・かななし:10,000円

【整備品】Matias RGB Backlit Wired Aluminum keyboard for Mac - Silver 英語配列:9,000円

リストレスト

北海道産天然木 FILCO Genuine Wood Wrist Rest S size【アウトレット品】:1,800円

北海道産天然木 FILCO Genuine Wood Wrist Rest S size【アウトレット品】ハイブリッドPORON足を予め貼付:1,900円

北海道産天然木 FILCO Genuine Wood Wrist Rest L size【アウトレット品】ハイブリッドPORON足を予め貼付:2,400円

全体交換用キーキャップセット

Majestouch MINILA-R Convertible専用66キー日本語配列・2色成形3色キーキャップ「Patch Keycap」・Sky Gray:2,500円

Majestouch MINILA-R Convertible専用63キー英語配列・2色成形3色キーキャップ「Patch Keycap」・Sky Gray:2,500円

Majestouch専用104英語配列・2色成型カスタムキーキャップセット黄:3,500円

部分交換用キーキャップセット

【通販限定】FILCOオリジナル オレンジキーキャップ5個セット:498円

前後左右キーキャップ:200円

【通販限定】FILCOオリジナル①～④4色キーキャップセット:200円

交換用フレームセット

Majestouch 3／Majestouch 2兼用 フルサイズ 交換用フレームセット・マットブラック:1,000円

Majestouch 3／Majestouch 2兼用 フルサイズ 交換用フレームセット・スカルイルイ:2,000円

Majestouch Convertible2 フルサイズ 交換用フレームセット・ニューイタリアンレッド:1,280円

PC周辺アクセサリー