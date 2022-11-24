プラススタイルは11月24日、11月25日から開催する「Amazonブラックフライデーセール」にて、+Styleのスマート家電など61商品を最大40％引きで販売すると発表した。
今回のAmazonブラックフライデーでは、スマート全自動コーヒーメーカーや各種スマート加湿器、+Styleの睡眠チェッカーなどを特価で販売する。目玉商品は、Android 11.0搭載の「+Styleタブレット」が40％オフの14,800円、スマートフォンなどから操作も可能な「Yeelight × Razer LEDスマートランプD2」が35％オフの4,480円、明るさを無段階で調節できる「+Style LED電球（調光/E26）」が33％オフの1,980円など。セール品の一例は以下の通り。
スマート照明
- ＋Style LED電球（調光・調色/E17）:通常価格2,780円 / セール価格2,180円
- ＋Style LED電球（人感/E26）:通常価格3,780円 / セール価格2,980円
- ＋Style LEDシーリングライト（調光/6畳）:通常価格8,980円 / セール価格6,980円
- ＋Style LEDシーリングライト（調光/8-10畳）:通常価格10,480円 / セール価格8,880円
スマート化デバイス
- スマートマルチリモコン:通常価格6,980円 / セール価格5,880円
- ＋Style マルチリモコン:通常価格9,680円 / セール価格8,180円
コーヒーメーカー
- スマート全自動コーヒーメーカー:通常価格15,500円 / セール価格12,980円
スマート加湿器
- スマート加湿器（卓上）:通常価格4,673円 / セール価格3,980円
スマートカーテン
- ＋Style スマートカーテン:通常価格14,800円 / セール価格11,980円
スマートカメラ
- ＋Style ホームカメラ（フレキシブルアーム）:通常価格8,980円 / セール価格7,580円
- ＋Style セキュリティカメラ:通常価格11,980円 / セール価格9,980円
センサー
- ＋Style センサー（ドア・窓）:通常価格4,980円 / セール価格3,980円
- ＋Style センサー（人感）:通常価格5,980円 / セール価格4,980円
スマートカメラ
- ＋Style ホームカメラ:通常価格6,480円 / セール価格5,480円
タブレット
- ＋Style タブレット:通常価格24,800円 / セール価格14,800円
Qrio スマートロック
- Qrio Lock（ブラック）＆ Qrio Hub セット:通常価格34,980円 / セール価格24,480円
- Qrio Lock（ブラウン）＆ Qrio Hub セット:通常価格34,980円 / セール価格24,480円
Smartmi 加湿器
- Smartmi スマート加湿器 2:通常価格14,800円 / セール価格12,580円
- Smartmi スマート扇風機 3:通常価格15,800円 / セール価格12,800円
popIn Aladdin プロジェクター
- popIn Aladdin 2 Plus スマートマルチリモコンセット:通常価格135,980円 / セール価格128,800円
- popin Aladdin 2 Plus リモレスセット:通常価格135,980円 / セール価格129,980円
Yeelight スマート照明
- Yeelight LEDスクリーンハンギングライト:通常価格15,800円 / セール価格11,800円
- Yeelight スマートベッドサイドランプ:通常価格8,980円 / セール価格6,980円
スマート耳かき
- bebird スマート耳かき Note3 Pro Max:通常価格11,980円 / セール価格9,800円