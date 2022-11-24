プラススタイルは11月24日、11月25日から開催する「Amazonブラックフライデーセール」にて、+Styleのスマート家電など61商品を最大40％引きで販売すると発表した。

今回のAmazonブラックフライデーでは、スマート全自動コーヒーメーカーや各種スマート加湿器、+Styleの睡眠チェッカーなどを特価で販売する。目玉商品は、Android 11.0搭載の「+Styleタブレット」が40％オフの14,800円、スマートフォンなどから操作も可能な「Yeelight × Razer LEDスマートランプD2」が35％オフの4,480円、明るさを無段階で調節できる「+Style LED電球（調光/E26）」が33％オフの1,980円など。セール品の一例は以下の通り。

スマート照明

＋Style LED電球（調光・調色/E17）:通常価格2,780円 / セール価格2,180円

＋Style LED電球（人感/E26）:通常価格3,780円 / セール価格2,980円

＋Style LEDシーリングライト（調光/6畳）:通常価格8,980円 / セール価格6,980円

＋Style LEDシーリングライト（調光/8-10畳）:通常価格10,480円 / セール価格8,880円



スマート化デバイス

スマートマルチリモコン:通常価格6,980円 / セール価格5,880円

＋Style マルチリモコン:通常価格9,680円 / セール価格8,180円

コーヒーメーカー

スマート全自動コーヒーメーカー:通常価格15,500円 / セール価格12,980円

スマート加湿器

スマート加湿器（卓上）:通常価格4,673円 / セール価格3,980円

スマートカーテン

＋Style スマートカーテン:通常価格14,800円 / セール価格11,980円

スマートカメラ

＋Style ホームカメラ（フレキシブルアーム）:通常価格8,980円 / セール価格7,580円

＋Style セキュリティカメラ:通常価格11,980円 / セール価格9,980円

センサー

＋Style センサー（ドア・窓）:通常価格4,980円 / セール価格3,980円

＋Style センサー（人感）:通常価格5,980円 / セール価格4,980円

スマートカメラ

＋Style ホームカメラ:通常価格6,480円 / セール価格5,480円

タブレット

＋Style タブレット:通常価格24,800円 / セール価格14,800円

Qrio スマートロック

Qrio Lock（ブラック）＆ Qrio Hub セット:通常価格34,980円 / セール価格24,480円

Qrio Lock（ブラウン）＆ Qrio Hub セット:通常価格34,980円 / セール価格24,480円

Smartmi 加湿器

Smartmi スマート加湿器 2:通常価格14,800円 / セール価格12,580円

Smartmi スマート扇風機 3:通常価格15,800円 / セール価格12,800円

popIn Aladdin プロジェクター

popIn Aladdin 2 Plus スマートマルチリモコンセット:通常価格135,980円 / セール価格128,800円

popin Aladdin 2 Plus リモレスセット:通常価格135,980円 / セール価格129,980円

Yeelight スマート照明

Yeelight LEDスクリーンハンギングライト:通常価格15,800円 / セール価格11,800円

Yeelight スマートベッドサイドランプ:通常価格8,980円 / セール価格6,980円

スマート耳かき

bebird スマート耳かき Note3 Pro Max:通常価格11,980円 / セール価格9,800円