ノジマはこのほど、プライベートブランド「エルソニック」より、マグネットケーブル(計6種類)をノジマオンラインとノジマ店舗で販売した。価格は1,628円から。

絡まりを防ぐマグネットケーブル

シリコン素材のケーブルにマグネットを均等に配置し、ケーブルをまとめたときの絡まりを防げるケーブル。マグネットをつなげるときれいな円を描き、使う分だけ伸ばせる。コンパクトに収納でき、鞄の中でもデスク上でもすっきりまとまりやすいとする。

コネクタ形状は「USB Type-A to Type-C」、「USB Type-A to Lightning」、「USB Type-C to Type-C」の3種類を用意し、それぞれ1mと2mの2種類の長さから選べる。Type-C to Type-CケーブルはPD 60Wに対応する。価格帯は1,628円~2,508円。