オウルテックは7月25日、なめらかな肌触りと上品なカラーリングを目指したUSBシリコンケーブルを発売した。コネクタの違いとPD(Power Delivery)対応の有無によって全4モデルをラインナップする。価格は1,780円~3,380円。直販サイト「オウルテックダイレクト」や家電量販店を通じて順次発売する。

今回発売した4モデルはすべて4色展開

モデルはUSB Type-A to Lightning、USB Type-C to Lightning、USB Type-A to Type-C、USB Type-C to Type-Cの4種類。

ケーブル素材にはシリコンを採用。やわらかく癖がつきにくいため、絡まずスムーズにバッグから出し入れできるとする。屈曲試験は30,000回をクリアし、優れた耐久性を備えるとうたう。

カラーラインナップは4モデルとも、上品な色を目指したアッシュブルー、オリーブグリーン、ワインレッド、サンドベージュの4色。市場に多く販売されているケーブルは、カラーがホワイトとブラックの製品が多く、より自分に合ったカラーがほしいというユーザーからの要望に応えた。

ラインナップと直販価格は以下の通り。